"Делает продвижение врага невозможным": в Минобороны анонсировали старт проекта "Линия дронов"

Проект уже получил дополнительные 4,6 млрд грн финансирования от Минобороны, которые будут направлены непосредственно на подразделения — закупку БПЛА, средств РЭБ, транспорта и всего необходимого для выполнения боевых задач.

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В Украине 3 марта стартовал проект "Линия дронов", который имеет целью масштабировать наиболее эффективные решения в армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Линия дронов" — проект, инициированный президентом Украины. Его цель — развивать лучшие подразделения беспилотных систем и масштабировать их боевой опыт в ВСУ. Мы создаем сеть специализированных частей, которые получат современное оснащение, необходимые ресурсы и специалистов", — сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Линия дронов" предусматривает создание "killzone" на 10-15 км, что делает продвижение врага невозможным без потерь, предоставляя пехоте воздушное сопровождение и прикрытие.

Проект уже получил дополнительные 4,6 млрд грн финансирования от Минобороны, которые будут направлены непосредственно на подразделения: закупку БПЛА, средств РЭБ, транспорта и всего необходимого для выполнения боевых задач.

Какие подразделения будут участвовать в проекте

В проекте будут участвовать следующие подразделения Сил обороны Украины:

"Рарог";

К-2;

"Феникс";

"Ахиллес";

"Птицы Мадьяра".

Напомним, что 1 марта сообщалось, что украинские военные обучаются, чтобы эффективнее сбивать "Шахеды" и другие российские беспилотники благодаря новейшим технологиям виртуальной реальности. Тренажеры с виртуальной реальностью позволяют полностью отработать все циклы стрельбы из ПЗРК таких, как Stinger, "Игла", Piorun и с нуля научить стрелка-зенитчика метко стрелять, независимо от типа оружия.

Ранее командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский заявил, что вскоре мобильные огневые группы смогут сбивать "Шахеды" и самолеты лазерным оружием. По его словам, уже создана система, которая прожигает металл на высоте более 2 км.