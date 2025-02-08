Мобильные огневые группы ВСУ будут сбивать "Шахеды" лазерами, — Сухаревский (видео)

Лазерное оружие уже испытывалось в Украине, оно легко прожигает металл и поражает самолеты на высоте более 2 километров.

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Уже вскоре украинские огневые мобильные группы получают лазерное оружие для уничтожения российских "Шахедов". Об этом в интервью PRESSING рассказал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

Он подчеркнул, что Силы беспилотных систем неустанно развиваются, поскольку это является одной из ключевых задач ведомства. По его словам, лазерное оружие уже испытывалось — оно легко прожигает металл и поражает самолеты.

"У нас есть огромный потенциал для изменения поля боя. Я сопровождаю этот проект, чтобы с помощью элементарных технологических решений сбивать "Шахеды" и разведывательные дроны противника, обеспечить оборону на стратегических объектах. Мы даем вектор производителям фантазировать. Рабочая штука, которая уже прожигает металл самолетов на испытании. Я уверен, что вскоре на уровне мобильных групп, которые все привыкли, что они с пулеметами и тепловизорами сбивают "Шахеды", будет такая же машина, только уже с лазарем", — сказал Сухаревский.

Украинское лазерное оружие "Тризуб"

Ранее командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уже сообщил, что у Украины есть лазерное оружие.

Последствия работы лазерного оружия

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты", — сказал Вадим Сухаревский.

Лазер может сбивать самолеты на высоте более 2 км.

Также президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Reuters заявил, что Украина работает над технологией против дронов и близка к положительным результатам, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы сейчас работаем над одной технологией против дронов, и мы там очень близки к положительным результатам. И я уже видел положительный результат, но важно его разработать, чтобы он массово был положительным", — сказал он.

Напомним, что 7 февраля сообщалось, что Силы обороны впервые сбили российский КАБ на подлете к Запорожью. В Воздушных силах впоследствии эту информацию опровергли, заявив, что российскую управляемую авиабомбу уже не первый раз сбивают украинские защитники.