В Воздушных силах подтвердили, что Силы обороны сбили российский КАБ на Запорожье

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что это уже не первый случай сбивания такого средства авиационного поражения.

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В Воздушных силах подтвердили сбитие российской управляемой авиабомбы (УАБ) в Запорожье. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что распространенная в сети информация о том, что впервые в Запорожье Силы обороны сбили российский КАБ немного не соответствует действительности, поскольку это было сделано не впервые.

Юрий Игнат отметил, КАБы и раньше уже сбивались украинскими защитниками.

В ПС не уточнили, каким образом удалось поразить вражескую управляемую авиабомбу и сколько российских управляемых авиабомб было сбито ранее.

Напомним, что украинские защитники впервые смогли сбить управляемую авиабомбу, которую запустили ВС РФ по Запорожью. Во время вражеской авиационной атаки против российской бомбы было применено экспериментальное оружие.

6 февраля сообщалось, что Украина получила первые французские многоцелевые истребители четвертого поколения истребители Mirage 2000. Украинские пилоты, которые несколько месяцев учились во Франции, теперь будут участвовать в защите украинского неба.