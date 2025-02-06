Украина получила первые французские истребители Mirage 2000: детали

Пилоты, которые несколько месяцев учились во Франции, будут участвовать в защите украинского неба, говорят в Минобороны.

Related video

Украина 6 февраля получила первые французские истребители Mirage 2000. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Эмманюэль Макрон анонсировал поставку в Украину французского Mirage 2000. Первые из них сегодня прибыли в Украину. Украинские пилоты, которые несколько месяцев учились во Франции, теперь они будут участвовать в защите украинского неба", — говорится в сообщении.

Какое количество и когда самолеты прибыли в Украину министр не сообщил.

Французские истребители Mirage 2000: что известно

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Дассо. На вооружении с 1984 года. Основной боевой самолет ВВС Франции в конце XX — начале XXI века. Есть на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Самолет спроектирован по схеме "бесхвостка" с низкорасположенным треугольным в плане крылом, имеющим угол стреловидности по передней кромке 58 градусов, с одним килем.

Мираж 2000 Фото: Открытые источники

Конструктивными особенностями самолета является мощная и развитая механизация крыла. Практически вся обшивка киля и вся обшивка руля направления выполнены из эпоксидных боро- и углепластиков. Система управления самолетом электродистанционная, с четырехкратным дублированием. Кроме того, аварийный канал, питание которого осуществляется от отдельной аккумуляторной батареи.

Напомним, что 28 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщал, что Украина до конца первого квартала 2025 года получит от Франции многоцелевые истребители Dassault Mirage 2000-5.