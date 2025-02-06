Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000: деталі

Пілоти, які кілька місяців навчалися у Франції, братимуть участь у захисті українського неба, кажуть в Міноборони.

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Україна 6 лютого отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Емманюель Макрон анонсував поставку в Україну французького Mirage 2000. Перші з них сьогодні прибули до України. Українські пілоти, які кілька місяців навчалися у Франції, тепер вони братимуть участь у захисті українського неба", — йдеться у повідомленні.

Яку кількість і коли літаки прибули в Україну міністр не повідомив.

Французькі винищувачі Mirage 2000: що відомо

Mirage 2000 — французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках фірмою Дассо. На озброєнні з 1984 року. Основний бойовий літак ВПС Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. Є на озброєнні кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Літак спроєктований за схемою "безхвостка" з низькорозташованим трикутним у плані крилом, що має кут стріловидності по передній кромці 58 градусів, з одним кілем.

Mirage 2000 Фото: Відкриті джерела

Конструктивними особливостями літака є потужна та розвинена механізація крила. Практично вся обшивка кіля та вся обшивка керма напряму виконані з епоксидних боро- та вуглепластиків. Система керування літаком електродистанційна, із чотириразовим дублюванням. Крім того, аварійний канал, живлення якого здійснюється від окремої акумуляторної батареї.

Нагадаємо, що 28 січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомляв, що Україна до кінця першого кварталу 2025 року отримає від Франції багатоцільові винищувачі Dassault Mirage 2000-5.