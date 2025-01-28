Франція назвала точний термін поставок Україні винищувачів Mirage 2000: чим вони небезпечні для РФ

Багатоцільові винищувачі Dassault Mirage 2000-5 запускатимуть крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow. Очевидно, нова авіація зможе бити по наземних цілях на території Росії.

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Україна до кінця першого кварталу 2025 року отримає від Франції багатоцільові винищувачі Dassault Mirage 2000-5. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі Sud Radio.

"Скоро над Україною літатимуть французькі "Міражі". Наприкінці першого кварталу 2025 року, як оголосив президент [Франції Еммануель Макрон]", — заявив міністр.

Даних про кількість винищувачів Dassault Mirage 2000-5 у першій партії міністр не озвучив.

Макрон заявив про передачу Україні винищувачів Mirage 2000 на початку червня 2024 року Фото: Відкриті джерела

Макрон заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000 ще на початку червня 2024 року. Тоді планувалося передати ЗСУ модернізовану версію літаків. Президент Володимир Зеленський пізніше сказав, що в Парижі прискорили процес передачі літаків.

Літаки Mirage 2000-5 запускатимуть ракети SCALP-EG і Storm Shadow

На початку січня 2025 року видання Avions Legendaires писало про можливі поставки французьких винищувачів до кінця січня 2025 року. Частина джерел припускали, що Mirage 2000-5 вже доставили в Україну, але їх використовують тільки для тренувальних польотів.

Винищувачі для України візьмуть зі складу Повітряно-космічних сил Франції, близько десяти літаків будуть з українським маркуванням.

Французькі військові модернізували літаки, щоб вони могли нести і запускати крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow. Очевидно, це зроблено з метою нанесення ударів по наземних цілях, зокрема й на території Росії.

Крім ракет, поліпшені Mirage 2000-5 мають передові радари від компанії Thales. Технологія відстежує і перехоплює надзвукові цілі на відстані до 130 км. одночасно супроводжувати до восьми цілей і вести вогонь по чотирьох із них.

Французька оборонна компанія Dassault створила 601 літак Mirage 2000 у різних версіях з 1978 по 2007 роки. Винищувачі були основою повітряного флоту ВПС Франції.

Фокус повідомляв про небезпеку для американських літаків від передових китайських радарів. Акустичну сенсорну решітку можна розгорнути на глибині до кілометра, а відстежувати літаки, що наближаються, він здатний на висоті до 5 кілометрів.

У Китаї раніше представили нову безпілотну повітряну систему Feihong FH-97. Інтегрований відсік для озброєння може нести боєприпаси класу "повітря-повітря" і "повітря-земля".