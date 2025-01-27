Літаки США в небезпеці: радари Китаю можуть їх виявляти, навіть перебуваючи під водою

Цілком секретна технологія була випробувана 2022 року і змогла виявити літак на відстані 17 км.

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Китайські дослідники розробили і випробували новий підводний датчик, який може виявляти літаки на відстані багатьох кілометрів. Про це пише Interesting Engineering.

Новий радар складається зі спеціально розробленої акустичної сенсорної решітки, яка може бути розгорнута на глибині 1000 м. Під час тестування ці датчики могли виявляти і відстежувати літаки, що наближаються, які перебувають на висоті 5000 м.

Така технологія могла б допомогти значно підвищити виживаність підводних човнів при зіткненні з протичовновими літаками. Ці літаки часто мають сенсори для виявлення підводних човнів, їхнього знищення і знищення торпедами або глибинними бомбами.

Підводні акустичні датчики могли б допомогти підводним човнам виявляти загрози, що наближаються, можливо, навіть даючи їм змогу перевернути ситуацію і запустити ракети класу "море-повітря" для нейтралізації таких загроз. Однак така технологія тривалий час вважалася непрактичною, оскільки звукові хвилі, як правило, відбиваються від поверхні моря, і лише незначна їх частина проникає в товщу води.

Але проблеми на цьому не закінчуються. Навіть якщо звукові хвилі можуть поширюватися по воді, вони часто спотворюються під час проходження крізь шари води, особливо під час зміни температури, густини і солоності, не кажучи вже про океанські течії і вири.

Однак китайські вчені подолали ці проблеми після десятиліть досліджень і розробок. Нова сенсорна решітка довела свою надійність під час виявлення низьколітаючих цілей під час розгортання на мілководді.

Незважаючи на це вражаюче досягнення, команда виявила, що за допомогою цієї технології, як і раніше, неможливе розгортання на великій глибині або виявлення цілей на великій висоті.

До початку розробки група вчених з Інституту акустики Китайської академії наук вважала, що частина звукових хвиль, які створюють літаки з низьким рівнем польоту, досягатиме морського дна, відбиватиметься від поверхні моря, а потім знову відскакуватиме.

Вони вважали, що це може навіть передаватися на відносно великі відстані. Якщо ці сигнали можна було б перехопити, їх можна було б використати для визначення швидкості та напрямку повітряних цілей. Це була проста ідея на папері, але виявилося дуже складною в реалізації.

Робота радара Фото: Hensoldt

Тестування технології показало, що помилкові сигнали були поширеною проблемою, що різко знизило б її корисність. Однак велике тестування і доопрацювання нарешті окупилися у 2022 році.

Під час цього випробування вдалося виявити літаки, які наблизилися до глибоководного радара на відстань у 17 км; детектор визначив передбачуване місце розташування цілі протягом кількох секунд із похибкою менше ніж 1 км.

Ця надсекретна технологія, не представлена досі, нарешті була опублікована в рецензованій статті в китайському академічному журналі Acta Acustica. Незважаючи на успіхи, команда зазначає, що в неї є деякі серйозні недоліки, як-от відносно короткий діапазон виявлення — менше 20 км.

Технологія також не здатна виявити літаки, що летять прямо над головою. Наразі команда працює над подоланням цих проблем, але в статті не було розкрито жодної актуальної інформації.

Раніше ми писали, що в Китаї розробляють економічно ефективний радар, який зможе виявляти і відстежувати винищувачі-невидимки F-22 Raptor, які використовують США та їхні союзники.