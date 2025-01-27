Самолеты США в опасности: радары Китая могут их обнаруживать, даже находясь под водой

Совершенно секретная технология была испытана в 2022 году и смогла обнаружить самолет на расстоянии 17 км.

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Китайские исследователи разработали и испытали новый подводный датчик, который может обнаруживать самолеты на расстоянии многих километров. Об этом пишет Interesting Engineering.

Новый радар состоит из специально разработанной акустической сенсорной решетки, которая может быть развернута на глубине 1000 м. При тестировании эти датчики могли обнаруживать и отслеживать приближающиеся самолеты, находящиеся на высоте 5000 м.

Такая технология могла бы помочь значительно повысить выживаемость подводных лодок при столкновении с противолодочными самолетами. Эти самолеты часто имеют сенсоры для обнаружения подводных лодок, их уничтожения и уничтожения торпедами или глубинными бомбами.

Подводные акустические датчики могли бы помочь подводным лодкам обнаруживать приближающиеся угрозы, возможно, даже позволяя им перевернуть ситуацию и запустить ракеты класса "море-воздух" для нейтрализации таких угроз. Однако такая технология долгое время считалась непрактичной, поскольку звуковые волны, как правило, отражаются от поверхности моря, и лишь незначительная их часть проникает в толщу воды.

Но проблемы на этом не заканчиваются. Даже если звуковые волны могут распространяться по воде, они часто искажаются при прохождении через слои воды, особенно при изменении температуры, плотности и солености, не говоря уже об океанских течениях и водоворотах.

Однако китайские ученые преодолели эти проблемы после десятилетий исследований и разработок. Новая сенсорная решетка доказала свою надежность при обнаружении низколетящих целей при развертывании на мелководье.

Несмотря на это впечатляющее достижение, команда обнаружила, что с помощью этой технологии по-прежнему невозможно развертывание на большой глубине или обнаружение целей на большой высоте.

До начала разработки группа ученых из Института акустики Китайской академии наук полагала, что часть звуковых волн, создаваемых низколетящими самолетами, будет достигать морского дна, отражаться от поверхности моря, а затем снова отскакивать.

Они считали, что это может даже передаваться на относительно большие расстояния. Если эти сигналы можно было бы перехватить, их можно было бы использовать для определения скорости и направления воздушных целей. Это была простая идея на бумаге, но оказалось очень сложной в реализации.

Работа радара Фото: Hensoldt

Тестирование технологии показало, что ложные сигналы были распространенной проблемой, что резко снизило бы ее полезность. Однако обширное тестирование и доработка наконец окупились в 2022 году.

В ходе этого испытания удалось обнаружить самолеты, которые приблизились к глубоководному радару на расстояние в 17 км; детектор определил предполагаемое местоположение цели в течение нескольких секунд с погрешностью менее 1 км.

Эта сверхсекретная технология, не представленная до сих пор, наконец была опубликована в рецензируемой статье в китайском академическом журнале Acta Acustica. Несмотря на успехи, команда отмечает, что у нее есть некоторые серьезные недостатки, такие как относительно короткий диапазон обнаружения менее 20 км.

Технология также не способна обнаружить самолеты, летящие прямо над головой. В настоящее время команда работает над преодолением этих проблем, но в статье не было раскрыто никакой актуальной информации.

Ранее мы писали, что в Китае разрабатывают экономически эффективный радар, который сможет обнаруживать и отслеживать истребители-невидимки F-22 Raptor, используемые США и их союзниками.