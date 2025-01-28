Франция назвала точный срок поставок Украине истребителей Mirage 2000: чем они опасны для РФ

Многоцелевые истребители Dassault Mirage 2000-5 будут запускать крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow. Очевидно, новая авиация сможет бить по наземным целям на территории России.

Related video

Украина до конца первого квартала 2025 года получит от Франции многоцелевые истребители Dassault Mirage 2000-5. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире Sud Radio.

"Скоро над Украиной будут летать французские "Миражи". В конце первого квартала 2025 года, как объявил президент [Франции Эммануэль Макрон]", — заявил министр.

Данных о количестве истребителей Dassault Mirage 2000-5 в первой партии министр не озвучил.

Макрон заявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000 в начале июня 2024 года Фото: Открытые источники

Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000 еще в начале июня 2024 года. Тогда планировалось передать ВСУ модернизированную версию самолетов. Президент Владимир Зеленский позднее сказал, что в Париже ускорили процесс передачи самолетов.

Самолеті Mirage 2000-5 будут запускать ракеты SCALP-EG и Storm Shadow

В начале января 2025 года издание Avions Legendaires писало о возможных поставках французских истребителей до конца января 2025 года. Часть источников предполагали, что Mirage 2000-5 уже доставили в Украину, но их используют только для тренировочных полетов.

Истребители для Украины возьмут из состава Воздушно-космических сил Франции, около десяти самолетов будут с украинской маркировкой.

Французские военные модернизировали самолеты, чтобы они могли нести и запускать крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow. Очевидно, это сделано с целью нанесения ударов по наземным целям, в том числе и на территории России.

Кроме ракет, улучшенные Mirage 2000-5 имеют передовые радары от компании Thales. Технология отслеживает и перехватывает сверхзвуковые цели на расстоянии до 130 км. одновременно сопровождать до восьми целей и вести огонь по четырем из них.

Французская оборонная компания Dassault создала 601 самолет Mirage 2000 в разных версиях с 1978 по 2007 годы. Истребители были основой воздушного флота ВВС Франции.

Фокус сообщал об опасности для американских самолетов от передовых китайских радаров. Акустическую сенсорную решетку можно развернуть на глубине до километра, а отслеживать приближающиеся самолеты он способен на высоте до 5 километров.

В Китае ранее представили новую беспилотную воздушную систему Feihong FH-97. Интегрированный отсек для вооружения может нести боеприпасы класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".