"Мираж" или иллюзия: сколько истребителей Франция отправит Украине

По имеющимся данным, в настоящее время на вооружении ВВС Франции находится около 300 единиц Mirage 2000, однако точное количество машин, отправляемых в Украину не разглашается. Это заставит Москву гадать о возможностях Воздушных сил ВСУ в 2025 году.

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По словам министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню, Украина получит многоцелевые истребители Dassault Mirage 2000-5 французского производства в первой половине 2025 года. Тем временем французские ВВС модифицируют свои истребители для повышения боевых возможностей "воздух-земля" и систем радиоэлектронной борьбы, чтобы привести их в соответствие с требованиями текущего конфликта, в котором отсутствуют сценарии боев в воздухе.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о том, какие истребители могут получить украинские Воздушные силы

Украинские пилоты и механики проходят подготовку во Франции для управления этими самолетами.

Хотя точное количество самолетов не разглашается, они дополнят партию из 90 американских истребителей F-16 Fighting Falcon, которые Украина должна получить от нескольких стран НАТО, что укрепит ее оборону от российской агрессии.

Французские Mirage 2000 могут появиться в Украине в следующем году

Украинские ВВС должны получить до 90 истребителей F-16 Fighting Falcon американского производства от нескольких стран НАТО, а в следующем году они также получат неразглашаемое количество многоцелевых истребителей Dassault Mirage 2000-5 французского производства.

Ранее в этом году Париж пообещал отправить боевые самолеты для помощи Киеву в военных действиях, а на этой неделе министр вооруженных сил Себастьян Лекорню заявил новостному изданию Sud Ouest, что "Mirage 2000 могут прилететь в Украину в первой половине 2025 года".

Истребитель Mirage-2000-5 Фото: Army Recognition

ВВС Франции сейчас "дорабатывают" истребители, сообщает Politico со ссылкой на Лекорню. Доработки направлены на то, чтобы самолеты наилучшим образом подходили для текущего конфликта, в котором пока что не было "воздушных боев". Вместо этого большинство боевых самолетов используются в качестве поддержки сухопутных войск, а также для противодействия ракетам и беспилотникам. F-16 уже использовались в такой роли с большим успехом.

"Цель состоит в том, чтобы оснастить их возможностями ведения боя "воздух-земля" и усилить их системы радиоэлектронной борьбы. Но самое главное – это подготовка пилотов и механиков, которая сейчас проходит в Нанси", – добавил французский министр.

Париж не сообщил, сколько истребителей Mirage 2000-5 планирует поставить, и это заставит Москву гадать о возможностях украинских ВВС в следующем году. По данным Politico, поставка истребителей французского производства будет зависеть от скорости обучения – ведь украинским пилотам придется осваивать новую систему, как это делали многие пилоты F-16. Как сообщается, обучение на Mirage 2000-5 будет проходить во Франции.

Французские военные также пообещали обеспечить подготовку для 4500 украинских пехотинцев.

"Мираж" – не иллюзия

Как сообщалось ранее, французская компания Dassault произвела в общей сложности 601 самолет Mirage 2000 разных конфигураций в период с 1978 по 2007 год. Все это время они оставались основой воздушного флота ВВС Франции и пользовались успехом на экспортном рынке. Более того, несмотря на внешнее сходство с предыдущей династией "дельтакрылых" истребителей Dassault, самолет отличался заметным прогрессом по сравнению с ранними "Миражами" в том, что касается конструкции, аэродинамики, силовой установки и других систем.

Mirage 2000 оснащен технологией CCV (controls configured vehicles), в том числе системой управления fly-by-wire (FWB), которая обеспечивает мгновенную реакцию на действия пилота. Самолет постоянно обновлялся, и первое "второе поколение" Mirage 2000 было представлено в 1990 году как Mirage 2000-5 – многоцелевой боевой самолет, оптимизированный для экспорта. Изначально его испытывали как двухместный, но впоследствии появилась и одноместная модель.

Истребители Mirage-2000-5 Фото: SHD

Одной из передовых особенностей Mirage 2000-5 является многорежимный радар Thales RDY, который был дополнен модернизированной кабиной пилота, улучшенным комплексом самообороны и новыми ракетами MICA класса "воздух-воздух", а также различными управляемыми и неуправляемыми боеприпасами класса "воздух-поверхность".

По имеющимся данным, в настоящее время на вооружении ВВС Франции находится около 300 Mirage 2000, но на их место уже приходят передовые многоцелевые истребители Dassault Rafale.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].