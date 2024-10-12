"Міраж" чи ілюзія: скільки винищувачів Франція відправить Україні

За наявними даними, наразі на озброєнні ВПС Франції перебуває близько 300 одиниць Mirage 2000, проте точна кількість машин, які відправляються в Україну, не розголошується. Це змусить Москву гадати про можливості Повітряних сил ЗСУ у 2025 році.

Related video

За словами міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню, Україна отримає багатоцільові винищувачі Dassault Mirage 2000-5 французького виробництва в першій половині 2025 року. Тим часом французькі ВПС модифікують свої винищувачі для підвищення бойових можливостей "повітря-земля" і систем радіоелектронної боротьби, щоб привести їх у відповідність із вимогами поточного конфлікту, в якому відсутні сценарії боїв у повітрі.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про те, які винищувачі можуть отримати українські Повітряні сили

Українські пілоти і механіки проходять підготовку у Франції для управління цими літаками.

Хоча точна кількість літаків не розголошується, вони доповнять партію з 90 американських винищувачів F-16 Fighting Falcon, які Україна має отримати від кількох країн НАТО, що зміцнить її оборону від російської агресії.

Французькі Mirage 2000 можуть з'явитися в Україні наступного року

Українські ВПС мають отримати до 90 винищувачів F-16 Fighting Falcon американського виробництва від кількох країн НАТО, а наступного року вони також отримають нерозголошувану кількість багатоцільових винищувачів Dassault Mirage 2000-5 французького виробництва.

Раніше цього року Париж пообіцяв відправити бойові літаки для допомоги Києву у військових діях, а цього тижня міністр збройних сил Себастьян Лекорню заявив новинному виданню Sud Ouest, що "Mirage 2000 можуть прилетіти в Україну в першій половині 2025 року".

Винищувач Mirage-2000-5 Фото: Army Recognition

ВПС Франції зараз "допрацьовують" винищувачі, повідомляє Politico з посиланням на Лекорню. Доопрацювання спрямовані на те, щоб літаки якнайкраще підходили для поточного конфлікту, в якому поки що не було "повітряних боїв". Натомість більшість бойових літаків використовуються для підтримки сухопутних військ, а також для протидії ракетам і безпілотникам. F-16 вже використовувалися в такій ролі з великим успіхом.

"Мета полягає в тому, щоб оснастити їх можливостями ведення бою "повітря-земля" і посилити їхні системи радіоелектронної боротьби. Але найголовніше — це підготовка пілотів і механіків, яка зараз відбувається в Нансі", — додав французький міністр.

Париж не повідомив, скільки винищувачів Mirage 2000-5 планує поставити, і це змусить Москву гадати про можливості українських ВПС наступного року. За даними Politico, постачання винищувачів французького виробництва залежатиме від швидкості навчання — адже українським пілотам доведеться освоювати нову систему, як це робили багато пілотів F-16. Як повідомляється, навчання на Mirage 2000-5 відбуватиметься у Франції.

Французькі військові також пообіцяли забезпечити підготовку для 4500 українських піхотинців.

"Міраж" — не ілюзія

Як повідомлялося раніше, французька компанія Dassault виготовила загалом 601 літак Mirage 2000 різних конфігурацій у період з 1978 по 2007 рік. Весь цей час вони залишалися основою повітряного флоту ВПС Франції і мали успіх на експортному ринку. Ба більше, незважаючи на зовнішню схожість із попередньою династією "дельтакрилих" винищувачів Dassault, літак вирізнявся помітним прогресом порівняно з ранніми "Міражами" в тому, що стосується конструкції, аеродинаміки, силової установки та інших систем.

Mirage 2000 оснащений технологією CCV (controls configured vehicles), зокрема системою управління fly-by-wire (FWB), яка забезпечує миттєву реакцію на дії пілота. Літак постійно оновлювали, і перше "друге покоління" Mirage 2000 було представлено 1990 року як Mirage 2000-5 — багатоцільовий бойовий літак, оптимізований для експорту. Спочатку його випробовували як двомісний, але згодом з'явилася й одномісна модель.

Винищувачі Mirage-2000-5 Фото: SHD

Однією з передових особливостей Mirage 2000-5 є багаторежимний радар Thales RDY, який доповнили модернізованою кабіною пілота, поліпшеним комплексом самооборони і новими ракетами MICA класу "повітря-повітря", а також різними керованими і некерованими боєприпасами класу "повітря-поверхня".

За наявними даними, наразі на озброєнні ВПС Франції перебуває близько 300 Mirage 2000, але на їхнє місце вже приходять передові багатоцільові винищувачі Dassault Rafale.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].