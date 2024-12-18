Вооружен ракетами и роем БПЛА: в Китае представили реактивный дрон Feihong FH-97

Китайский беспилотник Feihong FH-97 разработан для совместной работы с истребителями подобно американским Loyal Wingman и XQ-58A Valkyrie.

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В Китае на авиасалоне в Чжухае представлена беспилотная воздушная система Feihong FH-97, которую называют аналогом американских дронов Loyal Wingman, предназначенных для ведения боевых действий вместе с пилотируемыми самолетами. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сообщается, что FH-97 способен поддерживать "конфронтационный, высокоинтенсивный и продолжительный" бой. Его интегрированный отсек для вооружения может нести боеприпасы класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Кроме того, в отличие от американских беспилотников, FH-97 способен ввести в бой свой собственный рой меньших дронов.

Ожидается, что FH-97 будет использоваться совместно с самым передовым реактивным истребителем Китая J-20. Полезная нагрузка, предположительно, будет включать ракету PL-15 дальностью около 100 километров и ракету дальностью 20 километров.

Важной особенностью нового китайского беспилотников является его способность взлетать с помощью катапульты с авианосца. Это делает его полезным для Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая.

Как отмечают в издании, внешне БПЛА также напоминает американский XQ-58A Valkyrie, разработанный Kratos Defense & Security Solutions. Это еще один высокоскоростной, малозаметный дрон ВВС США, предназначенный для развертывания вместе с пилотируемыми самолетами.

На обнародованных в сети фото FH-97A имеет похожую двойную V-образную хвостовую часть, которая помогает уменьшить сопротивление и обеспечивает хорошую управляемость в воздухе.

"Дрон FH-97A отвечает четырем [основным] тенденциям в развитии вооружений: он беспилотный, миниатюрный, интеллектуальный и малозаметный", — заявил военный аналитик из Шанхая Ни Лэсюн. – "В будущем [FH-97A] будет чрезвычайно важен. Будущее войны — это конкуренция между беспилотными и антибеспилотными технологиями".

В издании также подчеркнули, что степень готовности китайского БПЛА пока неизвестна. Аналитики полагают, что может пройти еще как минимум 5 лет, прежде чем начнется его масштабное развертывание.

Напомним, китайские ученые заявили об успешной интеграции литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии и широким диапазоном температур в новый промышленный летательный аппарат с композитным крылом.

Также сообщалось, что китайские исследователи изобрели небольшое и легкое перенаправляющее устройство, которое позволяет беспилотникам принимать мощные лазерные лучи с земли и отражать их.