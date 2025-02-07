У Повітряних силах підтвердили, що Сили оборони збили російський КАБ на Запоріжжі

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження.

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У Повітряних силах підтвердили збиття російської керованої авіабомби (КАБ) у Запоріжжі. Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що поширена в мережі інформація про те, що вперше в Запоріжжі Сили оборони збили російський КАБ трохи не відповідає дійсності, оскільки це було зроблено не вперше.

Юрій Ігнат наголосив, КАБи і раніше вже збивалися українськими захисниками.

У ПС не уточнили, у який спосіб вдалось уразити ворожу керовану авіабомбу та скільки російських керованих авіабомб було збито раніше.

Нагадаємо, що українські захисники вперше змогли збити керовану авіабомбу, яку запустили ЗС РФ по Запоріжжю. Під час ворожої авіаційної атаки проти російської бомби було застосовано експериментальну зброю.

6 лютого повідомлялося, що Україна отримала перші французькі багатоцільові винищувачі четвертого покоління винищувачі Mirage 2000. Українські пілоти, які кілька місяців навчалися у Франції, тепер братимуть участь у захисті українського неба.