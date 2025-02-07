Сили оборони вперше збили російський КАБ у передмісті Запоріжжя, — соцмережі

Вранці 6 лютого під час авіаційної атаки застосували експериментальну зброю, внаслідок чого була уражена повітряна ціль, розповідають в соцмережах.

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Українські захисники вперше змогли збити керовану авіабомбу, яку запустили ЗС РФ по Запоріжжю. Про це пишуть у телеграм-каналі "Пороги і пагорби" з посиланням на свої джерела в Силах оборони.

"У Запоріжжі почали збивати КАБи. За інформацією від джерела в Силах оборони, вчора вранці, 6 лютого, під час ворожої авіаційної атаки проти російської бомби було застосовано експериментальну зброю", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ціль було уражено, але уламки впали на вантажівку на околицях Запоріжжя, внаслідок чого вона отримала пошкодження.

Поки що офіційно Генштаб ЗСУ інформацію про збиття КАБу експериментальною зброєю не коментував. Відео підтвердження цього також поки ніде не оприлюднювали.

Нагадаємо, що 1 лютого ЗС РФ масово атакували Запоріжжя безпілотниками. В обласній військовій адміністрації повідомили, що це наймасованіша атака за останній час. Пошкоджений обʼєкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Знеструмлені понад 400 абонентів.

1 лютого повідомлялося, що РФ завдала масованого комбінованого удару по території України: у Київській, Запорізькій, Харківській та інших областях лунали вибухи та працювала ППО.