Удар по Запоріжжю й приліт по житловій забудові Харкова: що відомо про нову масовану атаку РФ

1 лютого РФ нанесла масованого комбінованого удару по території України: у Київській, Запорізькій, Харківській та інших областях лунали вибухи та працювала ППО. Серед іншого, росіяни вдарили по житловій забудові в Харкові.

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Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами вночі та вранці 1 лютого. Під ударами опинилися різні регіони країни – спершу росіяни запустили БпЛА, що масово атакували Запоріжжя, також вибухи лунали у Києві. Пізніше моніторингові канали повідомили про пуски крилатих ракет з бортів Ту-95мс, Ту-22м3 та загрозу застосування балістичного зброєння. Фокус зібрав подробиці стосовно атаки росіян вночі та вранці 1 лютого.

Аварійні відключення

Вже звично РФ атакує енергетичні об'єкти України. Тому "Укренерго" у 7 областях запровадило аварійні відключення світла:

Харківська;

Сумська;

Полтавська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Кіровоградська.

Запоріжжя

Під час нічної атаки ворог скерував на місто 16 безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджений обʼєкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Знеструмлені понад 400 абонентів, як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Полтавщина

В області та в місті було чутно звуки вибухів. Внаслідок атаки на Полтавщині пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксували в Миргородському районі. Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі, повідомили в ОВА.

Також у Полтаві ворог влучив в житловий будинок. На місці працюють рятувальники, екстрені служби.

ОВА | РФ влучила у житловий будинок

Харківщина

У Харкові було приліт попередньо у Холодногірському районі, у межах житлової забудови. На місці влучання пожежа. Вже відомо про двох постраждалих, одна жінка у важкому стані, повідомив міський голова Терехов.

Київщина

Під час повітряної тривоги у Києві було чутно звуки вибухів. Над містом зафіксували ворожі безпілотники, працювало ППО.

Нагадаємо, під час нічної атаки 1 лютого РФ завдала низки ударів безпілотниками по Запоріжжі. Через це було знеструмлено понад 400 абонентів, а саму атаку у Запорізькій ОВА назвали наймасованішою за останній час.

Перед цим під ворожу атаку потрапила Одеса. В місті пролунало кілька вибухів, РФ била ракетами по історичній частині міста, біля місцевого готелю "Брістоль" утворилася величезна вирва. Про це Фокус повідомляв 31 січня.