Удар по Запорожью и прилет по жилой застройке Харькова: что известно о новой массированной атаке РФ
1 февраля РФ нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины: в Киевской, Запорожской, Харьковской и других областях раздавались взрывы и работала ПВО. Среди прочего, россияне ударили по жилой застройке в Харькове.
Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами ночью и утром 1 февраля. Под ударами оказались разные регионы страны — сначала россияне запустили БпЛА, которые массово атаковали Запорожье, также взрывы раздавались в Киеве. Позже мониторинговые каналы сообщили о пусках крылатых ракет с бортов Ту-95мс, Ту-22м3 и угрозе применения баллистического оружия. Фокус собрал подробности относительно атаки россиян ночью и утром 1 февраля.
Аварийные отключения
Уже привычно РФ атакует энергетические объекты Украины. Поэтому "Укрэнерго" в 7 областях ввело аварийные отключения света:
- Харьковская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Кировоградская.
Запорожье
Во время ночной атаки враг направил на город 16 беспилотников. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов, как сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Полтавщина
В области и в городе были слышны звуки взрывов. В результате атаки на Полтавщине повреждения энергетической инфраструктуры зафиксировали в Миргородском районе. Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители, сообщили в ОВА.
Также в Полтаве враг попал в жилой дом. На месте работают спасатели, экстренные службы.
Харьковщина
В Харькове был прилет предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки. На месте попадания пожар. Уже известно о двух пострадавших, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщил городской голова Терехов.
Киевская область
Во время воздушной тревоги в Киеве были слышны звуки взрывов. Над городом зафиксировали вражеские беспилотники, работало ПВО.
Напомним, во время ночной атаки 1 февраля РФ нанесла ряд ударов беспилотниками по Запорожью. Из-за этого было обесточено более 400 абонентов, а саму атаку в Запорожской ОГА назвали самой массированной за последнее время.
Перед этим под вражескую атаку попала Одесса. В городе прогремело несколько взрывов, РФ била ракетами по исторической части города, возле местного отеля "Бристоль" образовалась огромная воронка. Об этом Фокус сообщал 31 января.