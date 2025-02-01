Удар по Запорожью и прилет по жилой застройке Харькова: что известно о новой массированной атаке РФ

1 февраля РФ нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины: в Киевской, Запорожской, Харьковской и других областях раздавались взрывы и работала ПВО. Среди прочего, россияне ударили по жилой застройке в Харькове.

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Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами ночью и утром 1 февраля. Под ударами оказались разные регионы страны — сначала россияне запустили БпЛА, которые массово атаковали Запорожье, также взрывы раздавались в Киеве. Позже мониторинговые каналы сообщили о пусках крылатых ракет с бортов Ту-95мс, Ту-22м3 и угрозе применения баллистического оружия. Фокус собрал подробности относительно атаки россиян ночью и утром 1 февраля.

Аварийные отключения

Уже привычно РФ атакует энергетические объекты Украины. Поэтому "Укрэнерго" в 7 областях ввело аварийные отключения света:

Харьковская;

Сумская;

Полтавская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Кировоградская.

Запорожье

Во время ночной атаки враг направил на город 16 беспилотников. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов, как сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Полтавщина

В области и в городе были слышны звуки взрывов. В результате атаки на Полтавщине повреждения энергетической инфраструктуры зафиксировали в Миргородском районе. Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители, сообщили в ОВА.

Также в Полтаве враг попал в жилой дом. На месте работают спасатели, экстренные службы.

ОВА | РФ попала в жилой дом

Харьковщина

В Харькове был прилет предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки. На месте попадания пожар. Уже известно о двух пострадавших, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщил городской голова Терехов.

Киевская область

Во время воздушной тревоги в Киеве были слышны звуки взрывов. Над городом зафиксировали вражеские беспилотники, работало ПВО.

Напомним, во время ночной атаки 1 февраля РФ нанесла ряд ударов беспилотниками по Запорожью. Из-за этого было обесточено более 400 абонентов, а саму атаку в Запорожской ОГА назвали самой массированной за последнее время.

Перед этим под вражескую атаку попала Одесса. В городе прогремело несколько взрывов, РФ била ракетами по исторической части города, возле местного отеля "Бристоль" образовалась огромная воронка. Об этом Фокус сообщал 31 января.