Более 10 ударов: россияне массово атаковали Запорожье беспилотниками, что известно

Российская армия нанесла удары беспилотниками по Запорожью: обесточены более 400 абонентов. В областной военной администрации сообщили, что это самая массированная атака за последнее время.

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Продолжается ночная атака россиян на Украину — под ударами оказалось Запорожье, где прогремел ряд взрывов. Враг нанес более 10 ударов, из-за чего более 400 абонентов оказались без света, а также получили повреждения жилые дома. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что на места уже выехали соответствующие службы, информации о пострадавших пока нет.

Мониторинговые каналы сообщили, что в Запорожье было шумно: перед этим Воздушные силы Украины предупреждали о том, что в направлении города движутся беспилотники. Информацию подтвердил Федоров, сообщив, что сейчас последствия вражеской атаки устанавливаются. В то же время чиновник назвал ее самой массированной за последнее время.

"Последствия устанавливаются. Предварительно — без пострадавших", — написал Федоров в Telegram.

Через некоторое время стало известно о первых последствиях российской атаки на город.

"Поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов", — добавил Федоров.

Другие последствия массированной атаки все еще устанавливаются. Экстренные службы продолжают работать на местах.

"По уточненной информации, россияне направили на город 16 беспилотников", — отметил чиновник позже.

В то же время атака россиян на Украину беспилотниками продолжается — в ряде областей объявлена воздушная тревога, мониторинговые каналы сообщают о движении БпЛА в разных направлениях.

Отметим, что ранее враг также нанес ракетные удары по Одессе. Под обстрелом оказалась историческая часть города, получил повреждения отель "Бристоль", повреждены театр, музей, памятники архитектуры и другие здания. О других деталях атаки Фокус сообщал 31 января.

Напомним, россияне после ночной атаки по Одессе сообщили о том, что якобы в гостинице "Бристоль" находился глава ГУР Кирилл Буданов. В СНБО прокомментировали эту новость, опровергнув утверждение россиян и призвав украинцев не верить фейкам РФ.