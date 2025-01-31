Буданов не пострадал от удара в Одессе: СНБО опроверг российский фейк

Россияне сообщили, что в одесском отеле "Бристоль" во время ракетной атаки находились представители украинских спецслужб и сам Кирилл Буданов.

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Во время ракетной атаки россиян на Одессу вечером 31 января получил повреждения отель "Бристоль": российские СМИ и Telegram-каналы быстро прокомментировали удар, сообщив, что в заведении находился начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале опроверг эту информацию.

Отметим, что россияне сообщали, что там могли находиться во время атаки другие представители спецслужб и военные специалисты из Великобритании и Франции.

"В гостинице "Бристоль" находились военные специалисты из Великобритании и Франции, которые прибыли на территорию Украины с целью координации операций диверсионного характера, включая подготовку к атакам на объекты в Крыму и организацию провокаций на южном направлении", — говорится в российском Telegram-канале.

Относительно пребывания военных специалистов из Британии и Франции, пока информации, которая бы подтверждала или опровергала эти слова, нет. Зато с главой ГУР все в порядке, заверил Коваленко.

"С начальником ГУР МО Кириллом Будановым все хорошо", — написал он.

Также Коваленко призвал украинцев не распространять российские фейки.

Добавим, что мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил в своем Telegram-канале о последствиях атаки. По его словам, пока известно о двух пострадавших, которых транспортировали в местные больницы.

"Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое заходит под усиленную защиту", — написал Труханов.

Сейчас на месте атаки работают соответствующие службы, временно несколько городских троллейбусов изменили маршрут из-за атаки.

Напомним, вечером 31 января россияне нанесли три ракетных удара по историческому центру Одессы. Из-за атаки возле известного местного отеля "Бристоль" образовалась большая воронка, как сообщал Фокус. Россияне же сообщили в своих каналах, что отель был "пунктом временной дислокации" украинских и зарубежных спецслужб, оправдывая свою ракетную атаку.

Ранее россияне атаковали "шахедами" частный дом в Сумской области. По меньшей мере два человека получили травмы разной степени тяжести из-за удара, само здание разрушено. О подробностях этой атаки Фокус рассказывал 31 января.