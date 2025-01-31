Буданов не постраждав від удару в Одесі: РНБО спростувала російський фейк

Росіяни повідомили, що в одеському готелі "Брістоль" під час ракетної атаки перебували представники українських спецслужб та сам Кирило Буданов.

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Під час ракетної атаки росіян на Одесу ввечері 31 січня зазнав ушкоджень готель "Брістоль": російські ЗМІ та Telegram-канали швидко прокоментували удар, повідомивши, що в закладі перебував начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Однак керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі спростував цю інформацію.

Зазначимо, що росіяни повідомляли, що там могли перебувати під час атаки інші представники спецслужб і воєнні фахівці з Великої Британії та Франції.

"У готелі "Брістоль" знаходилися військові фахівці з Великобританії та Франції, які прибули на територію України з метою координації операцій диверсійного характеру, включаючи підготовку до атак на об'єкти у Криму та організацію провокацій на південному напрямку", – йдеться у російському Telegram-каналі.

Cкріншот | допис росіян

Щодо перебування військових фахівців з Британії та Франції, наразі інформації, яка б підтверджувала чи спростовувала ці слова, немає. Натомість з очільником ГУР все гаразд, запевнив Коваленко.

"З начальником ГУР МО Кирилом Будановим все добре", – написав він.

Також Коваленко закликав українців не поширювати російські фейки.

Додамо, що мер Одеси Геннадій Труханов повідомив у своєму Telegram-каналі про наслідки атаки. За його словами, наразі відомо про двох постраждалих, яких транспортували у місцеві лікарні.

"Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, пошкоджена будівля, яка заходить під посилений захист", – написав Труханов.

Наразі на місці атаки працюють відповідні служби, тимчасово кілька міських тролейбусів змінили маршрут через атаку.

Нагадаємо, ввечері 31 січня росіяни нанесли три ракетні удари по історичному центрі Одеси. Через атаку біля відомого місцевого готелю "Брістоль" утворилася велика вирва, як повідомляв Фокус. Росіяни ж повідомили у своїх каналах, що готель був "пунктом тимчасової дислокації" українських та закордонних спецслужб, виправдовуючи свою ракетну атаку.

Раніше росіяни атакували "шахедами" приватний будинок на Сумщині. Щонайменше дві людини отримали травми різного ступеня тяжкості через удар, сама будівля зруйнована. Про подробиці цієї атаки Фокус розповідав 31 січня.