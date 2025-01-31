РФ зруйнувала "шахедом" приватний будинок на Сумщині: що відомо (фото)

Внаслідок російської атаки щонайменше дві людини отримали травми різного ступеня тяжкості.

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Надвечір 30 січня російські окупаційні війська вдарили "шахедом" по приватному будинку в Сумській області. Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 30 січня, близько 10-ої години вечора ворог наніс удар по Краснопільській громаді, застосувавши БпЛА типу "шахед". Російський безпілотник поцілив у приватний житловий будинок", — йдеться у повідомленні.

"Шахед" влучив у приватний будинок на Сумщині Фото: соцмережі

В Сумській ОВА уточнили, що внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини, які доправлені до лікарні.

"Шахед" влучив у приватний будинок на Сумщині Фото: соцмережі

В обласній адміністрації також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 січня ЗС РФ запустили по території України ударні безпілотники, внаслідок чого один з них влучив у багатоквартирний будинок у Сумах.

Надвечір 28 січня ЗС РФ завдали удару балістикою по Миколаєву, внаслідок чого загинули дві жінки.