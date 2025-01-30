"Виламані стіни": в Сумах російський "шахед" зруйнував багатоквартирний будинок (відео)

Мешканці будинку кричали про допомогу. Спочатку була інформація про те, що одна людина загинула, але її спростували. Водночас 18-річний підліток перебуває у тяжкому стані.

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У ніч з 29 на 30 січня російські окупаційні війська запустили по території України ударні безпілотники, внаслідок чого один з них влучив у багатоквартирний будинок у Сумах. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар.

"Знову приліт "шахеда" по багатоквартирному будинку. Виламані стіни. Жінка кричить "допоможіть!". Швидка на місці, Також ДСНС працюють", — зазначив Кобазр.

Він також оприлюднив відео з наслідками російської атаки, на якому видно руйнування, завдані ударом "шахеда".

Згодом приліт по багатоповерхівці підтвердили в Сумській обласній військовій адміністрації.

"Внаслідок атаки попередньо одна людина загинула. Рятувальна операція триває, інформація уточнюється", — зазначили в Сумській ОВА.

Там також підкреслили, що на місці влучання працюють усі відповідні служби.

Вже після першої ночі у Сумській міській раді повідомили, що окрім загиблого є інформація про одного постраждалого.

"Влучання сталось в житловий будинок. На місці події працюють всі служби. За інформацією управління охорони здоровʼя, відомо про одного загиблого та одного пораненого", — йдеться у повідомленні.

А ще через пів години в міськраді спростували інформацію про загибель людини.

"Інформація щодо загибелі людини не підтвердилась, але є четверо постраждалих, серед яких 7-річна дитина та 18-річний юнак (він у важкому стані)", — зазначили в міській раді Сум.

Зазначимо, що близько 23:00 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що на Сумщині з'явились нові групи "шахедів".

Нагадаємо, надвечір 28 січня ЗС РФ завдали удару балістикою по Миколаєву, внаслідок чого загинули дві жінки.

У ніч з 24 на 25 січня ЗС РФ запустили "шахеди" по території України, внаслідок чого у Київській області зазнав руйнувань 9-поверховий будинок.