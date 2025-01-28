РФ атаковала Украину "шахедами": есть разрушения и отключения света

Вспыхнул пожар в Новобаварском районе Харькова, а в Одессе повреждены жилые дома и машины. В Умани энергетики работают над восстановлением электроснабжения

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С 20:15 27 января ВС РФ начали атаку Украины с помощью ударных БПЛА, которая продолжалась всю ночь и продолжилась утром 28 января. Об этом известно из публикации пресс-службы Воздушных сил.

Уже в 22:06 группы беспилотников одновременно фиксировали в девяти регионах.

Последствия атаки БПЛА: Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилете в городе. По предварительным данным, вспыхнул пожар в Холодногорском районе.

Позже он уточнил, что под ударом оказалось гражданское предприятие в Новобаварском районе.

"На месте попадания масштабный пожар. Работают все соответствующие службы", — отметил городской голова.

Фото с места пожара Фото: Ґвара Медіа

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что удар произошел примерно в 00:35. Вражеский "Шахед" повредил газовую трубу и 5 машин. 59-летняя женщина и 9-летняя девочка получили гости реакции на стресс.

Еще два БПЛА обнаружили в Киевском районе города, обошлось без пострадавших. В Роганской громаде в результате падения "Шахеда" разрушены частный дом и гараж, а также повреждены 4 частных дома поблизости. Пострадали 62-летняя женщина и 66-летний мужчина, женщину госпитализировали.

В селе Шестаково в результате попадания дрона "Герань-2" в землю вспыхнул разрушенный частный дом. Обошлось без пострадавших.

В местном медиа "Гвара" со ссылкой на директора Департамента чрезвычайных ситуаций ХГС Богдана Гладких передали, что пострадавшими на месте пожара являются жители близлежащих домов. По предварительным ударом, удар пришелся по цеху деревообработки и огонь охватил не менее 1500 м².

Фото с места пожара Фото: Ґвара Медіа

Последствия атаки БПЛА: Одесса

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что, предварительно, в результате атаки повреждены жилые дома и загорелись 4 машины.

В соцсетях уточнили, что пострадал один из жилых комплексов Одессы. Местные информируют о возгорании на 17-18 этаже многоэтажки.

Последствия атаки БПЛА: Умань

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил о работе сил ПВО и последствиях атаки на Уманщине. Он заверил, что все службы работают над стабилизацией ситуации в коммунальной сфере.

Мэр Умани Ирина Плетнева уточнила, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения, а Уманьводоканал работает на генераторах.

"Уманьтеплокоммунэнерго работает над налаживанием подачи тепла в ваши дома", — добавила чиновница.

Последствия атаки БПЛА: Чернигов

Начальник Черниговской ГОА Дмитрий Брижинский сообщил о падении обломков "Шахеда". Впоследствии он уточнил, что частично разрушены 2 частных дома, но обошлось без пострадавших.

Напомним, военный Станислав Бунятов раскрыл "главную задачу врага" на февраль 2025 года.

Экс-сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак сообщил, что ВС РФ стремятся создать "котел" на 1200 квадратных километров на Покровском направлении.