"От Покровска до Часового Яра": ВС РФ хотят образовать "котел" на 1200 кв.км, — эксперт

По словам Ивана Ступака, сейчас бойцы ВСУ сопротивляются, поэтому создать такой большой "котел" не удается, однако маленькие "котлы" оккупанты уже делают.

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Российские оккупационные войска стремятся создать большой "котел" на 1200 квадратных километров на линии от Покровска до Часового Яра в Донецкой области. Об этом в интервью "OBOZ.ua" заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Я на их месте хотел бы не выровнять, а сделать "котел". Потому что, если провести прямую линию от Покровска до Часового Яра, можно увидеть, насколько глубокая эта "чаша" — 1200 квадратных километров. Конечно, враг хотел бы сделать это по максимуму", — сказал Ступак.

Карта боев Покровск, Торецк, Часов Яр Фото: Скриншот

В то же время он пояснил, что сделать настолько большой "котел" пока не удается, поскольку украинские военные оказывают сопротивление.

"Сделать огромный "котел" не удается, но маленькие — да. И они, к сожалению, это делают. Большая Новоселка, Курахово. Сейчас они режут дорогу от Очеретино, там будет вырисовываться другой "котел". Заполнить "мини-котлами" этот большой "котел" — это стратегическая цель россиян", — отметил Ступак.

По его словам, в тех местах, где боеспособные подразделения ВСУ оказывают сопротивление, россияне пытаются обойти с флангов и находят там слабые места.

"У нас людей не хватает. И там, где наши боеспособные подразделения сопротивляются, россияне давят с флангов и находят слабые места, где немотивированные люди, где русифицированные люди, необстрелянные, неготовые. К сожалению, это работает против нас", — подчеркнул Ступак.

Напомним, 24 января Иван Ступак заявил, что ВС РФ могут пытаться обойти Покровск Днепропетровской областью, чтобы заставить ВСУ отступить.

28 января военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов заявил, что ВС РФ поставили себе цель выйти на границу Днепропетровской области до конца февраля 2025 года.