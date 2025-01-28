"Від Покровська до Часового Яру": ЗС РФ хочуть утворити "котел" на 1200 кв.км, — експерт

За словами Івана Ступака, наразі бійці ЗСУ чинять опір, тому утворити такий великий "котел" не вдається, проте маленькі "котли" окупанти вже роблять.

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Російські окупаційні війська прагнуть утворити великий "котел" на 1200 квадратних кілометрів на лінії від Покровська до Часового Яру у Донецькій області. Про це в інтерв'ю "OBOZ.ua" заявив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

"Я на їхньому місці хотів би не вирівняти, а зробити "котел". Бо, якщо провести пряму лінію від Покровська до Часового Яру, можна побачити, наскільки глибока ця "чаша" — 1200 квадратних кілометрів. Звісно, ворог хотів би зробити це по максимуму", — сказав Ступак.

Мапа боїв Покровськ, Торецьк, Часів Яр Фото: Скриншот

Водночас він пояснив, що зробити настільки великий "котел" наразі не вдається, оскільки українські військові чинять опір.

"Зробити величезний "котел" не вдається, але маленькі — так. І вони, на жаль, це роблять. Велика Новосілка, Курахове. Зараз вони ріжуть дорогу від Очеретиного, там буде вимальовуватись інший "котел". Заповнити "мінікотлами" цей великий "котел" — це стратегічна мета росіян", — зазначив Ступак.

За його словами, у тих місцях, де боєздатні підрозділи ЗСУ чинять опір, росіяни намагаються обійти з флангів і знаходять там слабкі місця.

"У нас людей не вистачає. І там, де наші боєздатні підрозділи чинять опір, росіяни тиснуть із флангів і знаходять слабкі місця, де невмотивовані люди, де русифіковані люди, необстріляні, неготові. На жаль, це працює проти нас", — наголосив Ступак.

Нагадаємо, 24 січня Іван Ступак заявив, що ЗС РФ можуть намагатися обійти Покровськ Дніпропетровською областю, щоб змусити ЗСУ відступити.

28 січня військовослужбовець ЗСУ Станіслав Бунятов заявив, що ЗС РФ поставили собі за мету вийти на кордон Дніпропетровської області до кінця лютого 2025 року.