"Ідуть важкі бої": ЗС РФ намагаються обійти Покровськ із заходу, — ОСУВ "Хортиця" (відео)

Речник Віктор Трегубов повідомляє, що українські війська намагаються не дати ворогу охопити місто Покровськ із західного боку. Крім того, він спростовує інформацію про втрату Великої Новосілки.

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Основним напрямком наступу РФ на Донбасі лишається Покровськ: окупанти намагаються обійти місто з заходу, щоб перервати шляхи постачання Сил оборони України. У Великій Новосілці, а також у містах Торецьк і Часів Яр тривають вуличні бої, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами речника, Покровський напрямок лишається найактивнішим, за останній тиждень там відбулася половина всіх боєзіткнень на фронті. Ворог намагається обійти місто з заходу.

"Це їхня головна амбіція — саме обійти Покровськ з заходу. Відповідно там йдуть важкі бої, і українські війська намагаються зупинити їх і не дати здійснити таке охоплення міста і не дати перервати логістичні шляхи. Ситуація динамічна", — сказав представник ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на фронті навколо Покровська на карті DeepState станом на 26 січня Фото: Скриншот

Бої за Велику Новосілку

У селищі Велика Новосілка, за словами Віктора Трегубова, ще продовжуються бої. Інформацію про повний контроль ЗС РФ над населеним пунктом він спростовує.

"Там продовжуються бої, українські війська утримують позиції в межах населеного пункту, хоча це скоріш ближче до його краю, і тому коментувати втрату Великої Новосілки я б не став, бо в нас є таке правило: ми не коментуємо те, що не відбулось", — сказав він.

Наступ РФ у Торецьку та Часовому Яру

Місто Торецьк росіяни атакують вже тривалий час й успіху поки не мали, розповів речник ОСУВ "Хортиця". Він зазначив, що на цьому напрямку спостерігаються постійні ротації ворожого війська, значна частина міста зруйнована, але вибити українські підрозділи росіянам досі не вдалося.

"Чи має там бути остаточний ривок, сказати важко", — сказав Трегубов.

У Часовому Ярі тривають міські бої, росіяни використовують труби каналу, що витіснити українські війська.

"Коментувати міські бої дуже складно, фактично це бій за кожну вулицю. Це постійні намагання росіян або витіснити українські сили, або знищити будь-які позиції, за які можна триматися. Мається на увазі, ті будівлі у яких українці могли б тримати оборону", — доповів речник.

Ситуація біля Торецька та Часового Яру за даними DeepState станом на 26 січня Фото: Скриншот

Нагадаємо, речник ОСУВ "Хортиця" 27 січня повідомляв про вихід ЗСУ з південної частини Великої Новосілки та говорив, що українські бійці тримають оборону на околицях селища.

Також 27 січня Віктор Трегубов розповідав про зміну тактики ЗС РФ під Покровськом. Він зазначав, що замість "штурмів у лоб" ворог намагається охопити місто з боків, щоб змусити ЗСУ вийти з нього без вуличних боїв.

Президент України Володимир Зеленський 26 січня оголосив про призначення на посаду керівника ОСУВ "Хортиця" генерал-майора Михайла Драпатого.