Бої за Велику Новосілку: ЗСУ тримають околиці селища, — ОСУВ "Хортиця" (відео)

Командування запевняє, що ЗСУ вийшли з південної частини Великої Новосілки, але обороняють позиції в її околицях. Міноборони Росії тим часом відзвітували про захоплення селища після активного наступу.

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Збройні сили України (ЗСУ) вийшли з південної частини селища Велика Новосілка для уникнення оточення російськими військами. Однак ЗСУ ще утримують деякі позиції в околицях, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі єдиного телемарафону.

У Великій Новосілці пілоти ударних дронів знищили 5 ворожих гармат

"Будь-які інші дії [крім відведення військ] могли б спричинити оточення ЗСУ і непотрібні втрати серед українських захисників. Росіяни зайшли в значну частину населеного пункту, українські військові утримують певні рубежі, щоб ворог не просунувся далі", — пояснив ситуацію Трегубов.

За його словами, бої в селищі тривають і ЗСУ знищують російських солдатів і техніку.

"Уточнювати, де вони, я не можу, тому що це поставить під загрозу операцію. Можу сказати тільки, що бій там зараз триває", — пояснив він.

В ОСУВ "Хортиця" раніше заявляли, що у Великій Новосілці пілоти ударних дронів знищили 5 ворожих гармат, які завдавали ударів по селищу. Усі вони стояли в околицях Великої Новосілки.

"Окупанти цілеспрямовано і без конкретних цілей завдавали ударів артилерією по Великій Новосілці. Наші воїни вирішили позбавити їх цієї можливості", — заявило командування.

Міноборони Росії тим часом звітує про захоплення селища внаслідок активного наступу.

Фокус раніше писав про відступ військових КНДР, які підтримують підрозділи росіян у Курській області. Причина такого кроку — великі втрати через необізнаність про удари артилерії та безпілотниками.

Нагадаємо, глава військової розвідки України Кирило Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді озвучував основні небезпеки для України за умови затягування війни у 2025 році.