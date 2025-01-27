Военные КНДР временно отступили с фронта после серьезных потерь, — Sky News

Северокорейские солдаты либо извлекли уроки из ошибок, допущенных в ходе столкновений с украинскими военными, либо отступили и ждут подкрепления. Об этом заявил украинский командир с позывным Пульс во время интервью для СМИ.

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Выяснилось, что сейчас военные КНДР, которые воюют на стороне РФ в Курской области, временно отступили с линий фронта. Украинский командир с позывным Пульс рассказал подробности о том, как северокорейские солдаты воюют на самом деле и с какими проблемами столкнулись в бою с украинцами: по его словам, недостаточная осведомленность об угрозах от артиллерии и беспилотников вызвала ряд проблем и большие потери для бойцов КНДР. Об этом стало известно 27 января из эксклюзивного интервью командира для Sky News.

Также военный рассказал о том, на что на самом деле была похожа тактика наступления северокорейцев. По его словам, они атаковали так, "как со Второй мировой войны", когда пешком заходили небольшими группами по 20, 40 или даже 60 человек.

Украинские военные, имея различные виды техники, в частности беспилотники и артиллерию, наносили удары по таким группам, поэтому военные КНДР становились легкой добычей. Отсюда и имеем информацию о таких существенных потерях среди них на Курском фронте.

Однако Пульс не питает призрачных надежд и поэтому заверил во время интервью журналистов, что военные КНДР начали отступать или из-за того, что вынесли уроки из ошибок после первых боевых столкновений, или же ждут подкрепления, чтобы наступать с новыми силами.

"Я думаю, что они скоро вернутся", — заявил Пульс.

Также украинский командир добавил, что у военных КНДР "промыты мозги", поэтому они воюют и идут упорно вперед, несмотря на то, что рядом массово получают ранения и погибают их собратья. В плен северокорейские солдаты также не спешат сдаваться: по словам Пульса, они часто подрывали себя гранатами, чтобы не становиться военнопленными. При этом неизвестно, это их сознательное желание и принципы, или таким образом солдаты выполняют установки российских или своих командиров.

Также Пульс обратил внимание на то, что у северокорейцев куда лучше боевое укомплектование, чем у россиян, однако им не хватает тяжелой брони, поскольку они передвигаются исключительно пешком и используют гольф-багги для перевозки боеприпасов.

Отметим, что информация о том, что КНДР готовит пополнение для своих военных в Курской области, уже ни для кого не является тайной. Новые группы солдат должны прибыть уже вскоре, как узнавал Фокус 22 января.

Также КНДР будет предоставлять РФ оружие для войны с Украиной. В частности речь идет о том, что в 2025 году Северная Корея отправит не менее 150 баллистических ракет KN-23. Об этом стало известно 23 января.