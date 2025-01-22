КНДР готовит к отправке в Россию новую партию солдат, — New York Times

По словам одного высокопоставленного чиновника обороны США, подкрепление солдатам Северной Кореи ожидается "в течение следующих двух месяцев".

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Солдаты, которые воюют за РФ в Курской области России, получают собственные участки земли для наступления. В отличие от своих российских коллег, они наступают почти без поддержки бронетехники, не отступают и не перегруппировываются, из-за чего несут потери. Уже вскоре Северная Корея пришлет новых военных, пишет New York Times.

Как пишет издание, солдаты КНДР движутся под сильным огнем через поля, усеянные минами, и на одну волну штурма присылают 40 или более солдат.

Если они захватывают позицию, то не пытаются ее укрепить. Они оставляют это российским подкреплениям, а сами отступают и готовятся к следующему штурму.

Они также выработали уникальную тактику и привычки. Во время борьбы с беспилотником северокорейцы посылают одного солдата как приманку, чтобы другие могли его сбить. В случае тяжелых ранений им приказано взрывать гранату, чтобы не попасть в плен живыми.

Северокорейцы, отправленные в Россию по сути действуют как отдельная боевая сила, но отличаются языком, подготовкой и военной культурой, пишет издание со ссылкой на рассказы украинских военных.

"Это частично две разные армии, которые никогда не учились и не действовали вместе, и частично, я думаю, российская военная культура, которая, скажем так, не очень уважает способности, нормы и операции сил партнеров", — сказала Селесте А. Валландер, экс-помощница секретаря Пентагона по вопросам международной безопасности.

По ее словам, северокорейцы — это преимущественно войска специальных операций, обученные для хирургических ударных миссий, но россияне в основном использовали их как пехотинцев.

Прошлой осенью Северная Корея направила около 12 000 солдат на помощь ВС РФ в Курскую область. Уже известно о 4000 солдат, которые потеряла КНДР в войне против Украины.

По словам одного высокопоставленного чиновника обороны США, подкрепление солдатам Северной Кореи ожидается "в течение следующих двух месяцев".

С 1,2 миллиона военнослужащих армия Северной Кореи входит в число крупнейших постоянных армий в мире, и ее вступление в войну было глубокой эскалацией войны, которая сейчас приближается к четвертому году.

Еще до того, как она отправила войска в Россию, Северная Корея была основным сторонником военных усилий России. По словам представителей западной и украинской разведок, она отправила в Москву миллионы артиллерийских снарядов, которые сейчас составляют около половины российских боеприпасов, производимых ежедневно, и более 100 баллистических ракет малой дальности.

По данным украинской военной разведки, в состав северокорейских войск, которые перебросили в Украину, входили около 500 офицеров и по меньшей мере три генерала. По словам представителей обороны США, генералы размещены в российском командном штабе, и именно там определяются цели.

Захват пленных оказался сложной задачей, поскольку северокорейцы научились не сдаваться живыми, говорят украинские солдаты, а российские операторы беспилотников постоянно за этим наблюдают.

"Если россияне видят захват корейцев, они используют беспилотники, чтобы добить их — убивая и корейцев, и наших солдат", — сказал боец Сил обороны Алексей, добавив, что недавно таким образом погибли некоторые собратья из его бригады.

Украинские военные заявили, что нельзя недооценивать северокорейцев.

"Их проверяют, действительно проверяют", — сказал командир беспилотника Андрей. По его словам, у них не было боевого опыта, но "сейчас они здесь, приобретают его и становятся очень сильными".

Напомним, что солдаты КНДР не знали, что будут участвовать в войне против Украины. Такое мнение высказал посол Южной Кореи Хван Джун-кук.

16 января сообщалось, что на фоне морального упадка и потерь новая партия военных КНДР готовится к отправке в Курскую область.