КНДР готує до відправки до Росії нову партію солдатів, — New York Times

За словами одного високопоставленого чиновника оборони США, підкріплення солдатам Північної Кореї очікується "протягом наступних двох місяців".

Related video

Солдати, які воюють за РФ в Курській області Росії, отримують власні ділянки землі для наступу. На відміну від своїх російських колег, вони наступають майже без підтримки бронетехніки, не відступають і не перегруповуються, через що зазнають втрат. Вже незабаром північна Корея надішле нових військових, пише New York Times.

Як пише видання, солдати КНДР рухаються під сильним вогнем через поля, усіяні мінами, і на одну хвилю штурму надсилають 40 або більше солдатів.

Якщо вони захоплюють позицію, то не намагаються її укріпити. Вони залишають це російським підкріпленням, а самі відступають і готуються до наступного штурму.

Вони також виробили унікальну тактику та звички. Під час боротьби з безпілотником північнокорейці посилають одного солдата як приманку, щоб інші могли його збити. У разі тяжких поранень їм наказано підривати гранату, щоб не потрапити в полон живими.

Північнокорейці, відправлені до Росії по суті діють як окрема бойова сила, але відрізняються мовою, підготовкою та військовою культурою, пише видання з посиланням на розповіді українських військових.

"Це частково дві різні армії, які ніколи не навчалися і не діяли разом, і частково, я думаю, російська військова культура, яка, скажімо так, не дуже поважає здібності, норми та операції сил партнерів", — сказала Селесте А. Валландер, експомічниця секретаря Пентагону з питань міжнародної безпеки.

За її словами, північнокорейці — це переважно війська спеціальних операцій, навчені для хірургічних ударних місій, але росіяни в основному використовували їх як піхотинців.

Минулої осені Північна Корея направила близько 12 000 солдатів на допомогу ЗС РФ в Курську область. Вже відомо про 4000 солдат, які втратила КНДР у війні проти України.

За словами одного високопоставленого чиновника оборони США, підкріплення солдатам Північної Кореї очікується "протягом наступних двох місяців".

Маючи 1,2 мільйона військовослужбовців, армія Північної Кореї входить до числа найбільших постійних армій світу, і її вступ у війну був глибокою ескалацією війни, яка зараз наближається до четвертого року.

Ще до того, як вона відправила війська до Росії, Північна Корея була основним прихильником військових зусиль Росії. За словами представників західної та української розвідок, вона відправила до Москви мільйони артилерійських снарядів, які зараз становлять близько половини російських боєприпасів, що виробляються щодня, і понад 100 балістичних ракет малої дальності.

За даними української військової розвідки, до складу північнокорейських військ, які перекинули в Україну, входили близько 500 офіцерів і щонайменше три генерали. За словами представників оборони США, генерали розміщені в російському командному штабі, і саме там визначаються цілі.

Захоплення полонених виявилося складним завданням, оскільки північнокорейці навчилися не здаватися живими, кажуть українські солдати, а російські оператори безпілотників постійно за цим спостерігають.

"Якщо росіяни бачать захоплення корейців, вони використовують безпілотники, щоб добити їх — вбиваючи і корейців, і наших солдат", — сказав боєць Сил оборони Олексій, додавши, що нещодавно таким чином загинули деякі побратими з його бригади.

Українські військові заявили, що не можна недооцінювати північнокорейців.

"Їх перевіряють, справді перевіряють", – сказав командир безпілотника Андрій. За його словами, у них не було бойового досвіду, але "зараз вони тут, набувають його і стають дуже сильними".

Нагадаємо, що солдати КНДР не знали, що братимуть участь у війні проти України. Таку думку висловив посол Південної Кореї Хван Джун-кук.

16 січня повідомлялося, що на тлі морального занепаду та втрат нова партія військових КНДР готується до відправлення в Курську область.