Військові КНДР тимчасово відступили з фронту після серйозних втрат, – Sky News

Північнокорейські солдати або винесли уроки з помилок, допущених в ході зіткнень з українськими військовими, або відступили та чекають підкріплення. Про це заявив український командир з позивним Пульс під час інтерв'ю для ЗМІ.

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З’ясувалося, що наразі військові КНДР, які воюють на боці РФ в Курській області, тимчасово відступили з ліній фронту. Український командир з позивним Пульс розповів подробиці про те, як північнокорейські солдати воюють насправді і з якими проблемами зіткнулися у бою з українцями: за його словами, недостатня обізнаність про загрози від артилерії та безпілотників спричинила низку проблем та великі втрати для бійців КНДР. Про це стало відомо 27 січня з ексклюзивного інтерв’ю командира для Sky News.

Також військовий розповів про те, на що насправді була схожою тактика наступу північнокорейців. За його словами, вони атакували так, "наче з Другої світової війни", коли пішки заходили невеликими групами по 20, 40 або навіть 60 осіб.

Українські військові, маючи різні види техніки, зокрема безпілотники та артилерію, завдавали ударів по таких групах, тож військові КНДР ставали легкою здобиччю. Звідси й маємо інформацію про такі суттєві втрати серед них на Курському фронті.

Однак Пульс не має примарних надій і тому запевнив під час інтерв’ю журналістів, що військові КНДР почали відступати або через те, що винесли уроки з помилок після перших бойових зіткнень, або ж чекають на підкріплення, щоб наступати з новими силами.

"Я думаю, що вони скоро повернуться", – заявив Пульс.

Також український командир додав, що у військових КНДР "промиті мізки", тому вони воюють та йдуть наполегливо вперед, попри те, що поруч масово зазнають поранень та гинуть їхні побратими. В полон північнокорейські солдати також не поспішають здаватися: за словами Пульса, вони часто підривали себе гранатами, аби не ставати військовополоненими. При цьому невідомо, чи це їхнє свідоме бажання та принципи, чи у такий спосіб солдати виконують настанови російських або своїх командирів.

Також Пульс звернув увагу на те, що у північнокорейців куди краще бойове укомплектування, ніж у росіян, однак їм бракує важкої броні, оскільки вони пересуваються виключно пішки та використовують гольф-баггі для перевезення боєприпасів.

Зазначимо, що інформація про те, що КНДР готує поповнення для своїх військових у Курській області, вже ні для кого не є таємницею. Нові групи солдатів мають прибути вже невдовзі, як дізнавався Фокус 22 січня.

Також КНДР буде надавати РФ зброю для війни з Україною. Зокрема йдеться про те, що у 2025 році Північна Корея відправить щонайменше 150 балістичних ракет KN-23. Про це стало відомо 23 січня.