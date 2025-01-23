КНДР передасть РФ у 2025 році ще 150 балістичних ракет KN-23, — Буданов

За словами начальника ГУР, минулого року Москва отримала 148 таких ракет від Пхеньяна. Зараз ці ракети запускаються з територій Курської та Брянської областей.

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У 2025 році Північна Корея відправить Росії 150 балістичних ракет KN-23, а також артилерійські системи та снаряди. Про це у коментарі The War Zone заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, Пхеньян за останні три місяці передав Москві близько 120 самохідних артилерійських установок калібру 170 мм М1989 "Коксан" і стільки ж реактивних систем залпового вогню М-1991 калібру 240 мм. У майбутньому очікується, що КНДР зробить аналогічну поставку.

"У них багато таких систем", — сказав Буданов.

За даними видання, Північна Корея створила величезний арсенал артилерії за десятиліття, зокрема для можливого конфлікту з Південною Кореєю. Нині вона експортувала вже мільйони артилерійських снарядів до Росії.

"170-міліметрові установки мають потужні боєкомплект та хорошу здатність. 240-мм РСЗВ схожі на будь-які інші важкі системи. Вони створюють більше проблем на передовій", — зазначив керівник української розвідки.

Окрім артилерії, у 2025 році очікується поставка 150 балістичних ракет малої дальності KN-23. Буданов уточнив, що минулого року Північна Корея вже відправила 148 таких ракет. Зараз ці ракети запускаються з територій Курської та Брянської областей. За даними адміністрації Байдена, вперше вони були застосовані проти України у січні минулого року.

Нагадаємо, 22 січня видання New York Times писало, що КНДР готує до відправки в Росію нову партію солдатів.

25 листопада у ГУР повідомили, що у північнокорейської ракети KN-23/KN-24, якими Росія атакувала Україну, виявили іноземні компоненти 2023 року випуску.