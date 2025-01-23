КНДР передаст РФ в 2025 году еще 150 баллистических ракет KN-23, — Буданов

По словам начальника ГУР, в прошлом году Москва получила 148 таких ракет от Пхеньяна. Сейчас эти ракеты запускаются с территорий Курской и Брянской областей.

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В 2025 году Северная Корея отправит России 150 баллистических ракет KN-23, а также артиллерийские системы и снаряды. Об этом в комментарии The War Zone заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, Пхеньян за последние три месяца передал Москве около 120 самоходных артиллерийских установок калибра 170 мм М1989 "Коксан" и столько же реактивных систем залпового огня М-1991 калибра 240 мм. В будущем ожидается, что КНДР сделает аналогичную поставку.

"У них много таких систем", — сказал Буданов.

По данным издания, Северная Корея создала огромный арсенал артиллерии за десятилетия, в частности для возможного конфликта с Южной Кореей. Сейчас она экспортировала уже миллионы артиллерийских снарядов в Россию.

"170-миллиметровые установки имеют мощные боекомплекты и хорошую способность. 240-мм РСЗО похожи на любые другие тяжелые системы. Они создают больше проблем на передовой", — отметил руководитель украинской разведки.

Кроме артиллерии, в 2025 году ожидается поставка 150 баллистических ракет малой дальности KN-23. Буданов уточнил, что в прошлом году Северная Корея уже отправила 148 таких ракет. Сейчас эти ракеты запускаются с территорий Курской и Брянской областей. По данным администрации Байдена, впервые они были применены против Украины в январе прошлого года.

Напомним, 22 января издание New York Times писало, что КНДР готовит к отправке в Россию новую партию солдат.

25 ноября в ГУР сообщили, что у северокорейской ракеты KN-23/KN-24, которыми Россия атаковала Украину, обнаружили иностранные компоненты 2023 года выпуска.