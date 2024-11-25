РФ получила больше 100 ракет КНДР: в KN-23/KN-24 компоненты из семи стран, — ГУР (фото)

По данным разведки, Пхеньян также передал РФ специалистов по обслуживанию пусковых установок. В ракете KN-23/KN-24 — иностранные компоненты компаний из Китая, США, Японии, Великобритания и Швейцарии.

Среди компонентов баллистических ракет KN-23/KN-24, которые КНДР передала России для войны против Украины, были найдены элементы иностранного производства 2023 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

По информации разведки, Россия получила от КНДР свыше 100 ракет KN-23/KN-24. Такое оружие в войне против Украины впервые применялось в конце 2023 года.

Иностранные компоненты в ракете KN-23/KN-24

Иностранные компоненты в ракете KN-23/KN-24

Вместе с ракетами Пхеньян передал РФ своих военных специалистов, обслуживающих пусковые установки и участвующих в военных преступлениях против Украины. Жертвами ударов KN-23/KN-24 неоднократно становились мирные жители Украины в прифронтовых общинах и в отдаленных от линии фронта населенных пунктах.

Иностранные компоненты в ракете KN-23/KN-24

Иностранные компоненты в ракете KN-23/KN-24

Иностранные компоненты в ракете KN-23/KN-24

Иностранные компоненты в ракете KN-23/KN-24

По данным разведки, в ракете KN-23/KN-24 содержатся иностранные компоненты, производства компаний из Китая, США, Японии, Великобритания и Швейцарии. По меньшей мере один из них — преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя XP Power, изготовленный в феврале 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения.

"Чтобы получить технологии для своих программ вооружений, государство-агрессор Россия и ее союзники – КНДР и Иран – используют общие схемы для обхода международных санкций, что требует надлежащей реакции, в частности, усиления механизмов экспортного контроля", — отметили в разведведомстве.

Разведчики также обнародовали перечень найденных в ракетах KN-23/KN-24 комплектующих, изготовленных 19 компаниями из семи стран:

США;

КНР;

Японии;

Нидерландов;

Германии;

Великобритании;

Швейцарии.

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