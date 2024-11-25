РФ отримала понад 100 ракет КНДР: у KN-23/KN-24 компоненти із семи країн, — ГУР (фото)

За даними розвідки, Пхеньян також передав РФ фахівців із обслуговування пускових установок. У ракеті KN-23/KN-24 — іноземні компоненти компаній з Китаю, США, Японії, Великої Британії та Швейцарії.

Серед компонентів балістичних ракет KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії для війни проти України, було знайдено елементи іноземного виробництва 2023 року випуску. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

За інформацією розвідки, Росія отримала від КНДР понад 100 ракет KN-23/KN-24. Така зброя у війні проти України вперше застосовувалася наприкінці 2023 року.

Іноземні компоненти в ракеті KN-23/KN-24

Іноземні компоненти в ракеті KN-23/KN-24

Разом із ракетами Пхеньян передав РФ своїх військових спеціалістів, які обслуговують пускові установки та беруть участь у воєнних злочинах проти України. Жертвами ударів KN-23/KN-24 неодноразово ставали мирні жителі України в прифронтових громадах і у віддалених від лінії фронту населених пунктах.

Іноземні компоненти в ракеті KN-23/KN-24

Іноземні компоненти в ракеті KN-23/KN-24

Іноземні компоненти в ракеті KN-23/KN-24

Іноземні компоненти в ракеті KN-23/KN-24

За даними розвідки, у ракеті KN-23/KN-24 містяться іноземні компоненти, виробництва компаній з Китаю, США, Японії, Великої Британії та Швейцарії. Щонайменше один із них — перетворювач напруги з маркуванням британського виробника XP Power, виготовлений у лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення.

"Щоб отримати технології для своїх програм озброєнь, держава-агресор Росія та її союзники — КНДР та Іран — використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій, що вимагає належної реакції, зокрема, посилення механізмів експортного контролю", — наголосили в розвідвідомстві.

Розвідники також оприлюднили перелік знайдених у ракетах KN-23/KN-24 складників, виготовлених 19 компаніями із семи країн:

США;

КНР;

Японії;

Нідерландів;

Німеччини;

Великої Британії;

Швейцарії.

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