Россия пытается создать "Шахеды" с искусственным интеллектом: как они работают

Усовершенствованные "Шахеды" смогут общаться и координировать атаки таким образом, чтобы преодолеть противовоздушную оборону.

Российская армия работает над созданием "Шахедов" с искусственным интеллектом, стремясь внедрить технологии для организации роев беспилотников. Об этом сообщает изданин The Guardian.

Россия занимается разработкой роя БПЛА, способного координировать действия дронов для преодоления украинской ПВО. По данным издания, в стране уже построены два завода для производства дельтакрылых беспилотников Shahed 136, известных в РФ как "Герань-2". Источник в украинском правительстве утверждает, что их производство достигло "сотен единиц в неделю".

В то же время, The Guardian отметило, что Россия постоянно модифицирует беспилотники, пытаясь сделать их более смертоносными. Ранее в этом месяце украинские военные опубликовали видео термобарической боеголовки, которая при детонации создает огненное облако с температурой около 2000С и считается особенно смертоносным, если оно взрывается внутри зданий.

Издание также отмечает, что ведутся работы по внедрению технологий искусственного интеллекта для создания "роев беспилотников", где дроны "Шахед" взаимодействуют друг с другом и координируют атаки с целью обхода систем противовоздушной обороны.

Тем не менее, эффективность этой технологии пока остается под вопросом.

Напомним, 22 ноября сообщалось, чем особенны "Шахеды", которые ударили по домам в Сумах. ВС РФ запустили по центру города дроны, предназначенные для ликвидации живой силы, а не объектов. Погибли два человека, еще 12 гражданских получили ранения.

Накануне аналитики показали траекторию ракет во время ракетного удара по Днепру 21 ноября. Для обстрела ВС РФ применили девять ракет различных типов, которые подлетали к городу с севера, северо-востока и востока, свидетельствует инфографика.