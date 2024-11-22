"Чистый геноцид": чем особенны "Шахеды", которые ударили по домам в Сумах (видео, фото)

ВС РФ запустили по центру города дроны, предназначенные для ликвидации живой силы, а не объектов. Погибли два человека, еще 12 гражданских получили ранения.

Утром 22 ноября ВС РФ атаковали жилой микрорайон в Сумах. Руководитель областной военной администрации Владимир Артюх рассказал, что город атаковали дроны-камикадзе, оснащенные шрапнелью.

По его словам, нанесен авиационный удар с применением "Шахедов". Четыре дрона были нацелены на город, в густонаселенный район.

Во время предыдущего обстрела ВС РФ использовали ракеты в кассетном снаряжении. На этот раз по Сумах запустили дроны со шрапнелью.

"Применяется это оружие для уничтожения живой силы, исключительно для людей. Не для объекта, а того, чтобы уничтожить больше людей", — объяснил глава Сумской ОВА.

Последствия атаки по Сумах 22 ноября Фото: Сумская областная прокуратура Последствия атаки по Сумах 22 ноября Фото: Сумская областная прокуратура

В результате атаки повреждены частные дома, пострадали мирные жители. Есть раненые и погибшие.

"Это — чистый геноцид", — подчеркнул Артюх.

В Сумской областной прокуратуре сообщили о расследовании по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей. Правоохранители установили, что примерно в 05:10 враг применил запрещенные международным правом методы ведения войны, атаковав с помощью БПЛА гражданскую инфраструктуру в Сумах.

Последствия атаки по Сумах 22 ноября Фото: Сумская областная прокуратура Последствия атаки по Сумах 22 ноября Фото: Сумская областная прокуратура

В результате атаки погибли двое мужчин, еще 12 человек получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома, машины, СТО.

Что известно о "Шахедах" со шрапнелью

В Defense Express объяснили, что речь идет о готовых для поражения элементах, чаще всего в форме шариков, которые разлетаются при взрыве. Они преобладают фугасное действие боеприпаса и становятся главным средством поражения.

Аналитики подчеркнули, что такие снаряды наиболее эффективны против живой силы вне укрытий. В случае атаки по центру города речь идет о желании убивать гражданское население.

Так выглядит шрапнель, которой наполняют боеприпасы Фото: Милитарный

Речь может идти об использовании Shahed-136 с боевой частью ТБ БЧ-50 — термобарического боеприпаса, который ВС РФ "усилили" 2 300 стальными шариками диаметром 9 мм. В этом случае шрапнель — лишь одно из двух средств поражения, главным остается термобарическая компонента с твердой смесью однотактного действия. Однако в издании не исключают, что Россия создала и исключительно шрапнельную боевую часть.

"В то же время ее реальная эффективность будет значительно меньше, потому что шрапнель имеет ограниченную возможность пробития препятствий", — отметили в статье.

Напомним, утром 21 ноября ВС РФ атаковали Днепр. Аналитики продемонстрировали, что крылатые и баллистические ракеты подлетали к городу с трех направлений.

22 ноября в Мариуполе заметили следы работы ПВО в небе. В городе частично исчез свет, остановились трамваи и выключились светофоры. Российские оккупанты организовали "тотальную зачистку" в районах.