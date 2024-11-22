"Чистий геноцид": чим особливі "Шахеди", які вдарили по будинках у Сумах (відео, фото)

ЗС РФ запустили по середмістю дрони, призначені для ліквідації живої сили, а не об’єктів. Загинули двоє осіб, ще 12 цивільних дістали поранення.

Зранку 22 листопада ЗС РФ атакували житловий мікрорайон у Сумах. Керівник обласної військової адміністрації Володимир Артюх розповів, що місто атакували дрони-камікадзе, оснащені шрапнеллю.

За його словами, завдано авіаційного удару із застосуванням "Шахедів". Чотири дрони були націлені на місто, у густонаселений район.

Під час попереднього обстрілу ЗС РФ використали ракети в касетному спорядженні. Цього разу по Сумах запустили дрони зі шрапнеллю.

"Застосовується ця зброя для знищення живої сили, виключно для людей. Не для об’єкта, а щоб знищити більше людей", — пояснив голова Сумської ОВА.

Наслідки атаки по Сумах 22 листопада Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки атаки по Сумах 22 листопада Фото: Сумська обласна прокуратура

Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, постраждали мирні жителі. Є поранені та загиблі.

"Це — чистий геноцид", — наголосив Артюх.

У Сумській обласній прокуратурі повідомили про розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей. Правоохоронці встановили, що приблизно о 05:10 ворог застосував заборонені міжнародним правом методи ведення війни, атакувавши за допомогою БПЛА цивільну інфраструктуру у Сумах.

Наслідки атаки по Сумах 22 листопада Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки атаки по Сумах 22 листопада Фото: Сумська обласна прокуратура

Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще 12 осіб дістали поранення. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, машини, СТО.

Що відомо про "Шахеди" зі шрапнеллю

У Defense Express пояснили, що йдеться про готові для ураження елементи, найчастіше у формі кульок, які розлітаються під час вибуху. Вони переважають фугасну дію боєприпасу та стають головним засобом ураження.

Аналітики зауважили, що такі снаряди найбільш ефективні проти живої сили поза укриттями. У випадку атаки по середмістю йдеться про бажання вбивати цивільне населення.

Так виглядає шрапнель, якою наповнюють боєприпаси Фото: Мілітарний

Мова може бути про використання Shahed-136 з бойовою частиною ТБ БЧ-50 — термобаричного боєприпасу, який ЗС РФ "посилили" 2 300 сталевими кульками діаметром 9 мм. У цьому разі шрапнель — лише один з двох засобів ураження, головним залишається термобарична компонента із твердою сумішшю однотактової дії. Однак у виданні не виключають, що Росія створила й виключно шрапнельну бойову частину.

"Водночас її реальна ефективність буде значно меншою, бо шрапнель має обмежену можливість пробиття перешкод", — зауважили в статті.

Нагадаємо, зранку 21 листопада ЗС РФ атакували Дніпро. Аналітики продемонстрували, що крилаті та балістичні ракети підлітали до міста з трьох напрямків.

22 листопада у Маріуполі помітили сліди роботи ППО в небі. У місті частково зникло світло, зупинилися трамваї та вимкнули світлофори. Російські окупанти організували "тотальну зачистку" в районах.