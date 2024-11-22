У Маріуполі відпрацювала ППО: частково зникло світло, окупанти влаштували "зачистку" (фото)

У місті не працюють світлофори й зупинились в одному з районів трамваї. ЗС РФ встановили блокпости й активно шукають людей, яких зможуть видати за членів підпілля.

Тимчасово окупований Маріуполь зазнав обстрілу, у місті відпрацювала ППО. Про це 22 листопада повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Він розповів, що у небі над Маріуполем з’явились сліди роботи ППО. Окрім того, у місті частково зникло світло — проблеми з електропостачанням зафіксували в районі площі Свободи.

"Цікаво починається п'ятниця", — підкреслив Андрющенко.

У Маріуполі відпрацювала ППО Фото: Петро Андрющенко/Telegram

У проросійському Telegram-каналі "Мой Мариуполь" повідомили, що в Кальміуському районі з 9:59 "призупинили рух трамваїв". Окрім того, місцевих жителів попередили про неробочі світлофори через відключення світла.

Також Андрющенко повідомив про "тотальну зачистку" у Маріуполі. Російські окупанти встановили в усіх районах мобільні пости та розпочали перевірку документів у водіїв і пересічних пішоходів.

Окупанти влаштували в Маріуполі "тотальну зачистку" Фото: Петро Андрющенко/Telegram Окупанти влаштували в Маріуполі "тотальну зачистку" Фото: Петро Андрющенко/Telegram

У Приморському районі на Слобідці (в районі залізничного депо та вокзалу) ворог організував побудинковий обхід, залучивши гвардію, поліцію, військову комендатуру та ФСБ. У місцевих мешканців перевіряють документи, проводять допити та обшуки.

"Шукають тих, хто міг влаштувати диверсію на залізниці. Вже повідомляють про перші затримання для додаткової перевірки", — пояснив радник мера.

Окупанти влаштували в Маріуполі "тотальну зачистку" Фото: Петро Андрющенко/Telegram Окупанти влаштували в Маріуполі "тотальну зачистку" Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Він попередив, що через неможливість встановити реальних учасників спротиву окупанти влаштують у Маріуполі "нову хвилю арештів заради звіту".

Окупанти влаштували в Маріуполі "тотальну зачистку" Фото: Петро Андрющенко/Telegram Окупанти влаштували в Маріуполі "тотальну зачистку" Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Нагадаємо, вранці 22 листопада ЗС РФ вдарили по житловому мікрорайону у Сумах. За попередніми даними, загинули двоє осіб, 12 осіб отримали поранення.

20 листопада Сили оборони вдарили по військовому об’єкту в Курській області РФ. У The Wall Sreet Journal розповіли про результати атаки ракетами Storm Shadow.