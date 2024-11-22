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У Маріуполі відпрацювала ППО: частково зникло світло, окупанти влаштували "зачистку" (фото)

дим, пожежа, обстріл
Фото: Скриншот | Ілюстративне фото

У місті не працюють світлофори й зупинились в одному з районів трамваї. ЗС РФ встановили блокпости й активно шукають людей, яких зможуть видати за членів підпілля.

Тимчасово окупований Маріуполь зазнав обстрілу, у місті відпрацювала ППО. Про це 22 листопада повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Він розповів, що у небі над Маріуполем з’явились сліди роботи ППО. Окрім того, у місті частково зникло світло — проблеми з електропостачанням зафіксували в районі площі Свободи.

"Цікаво починається п'ятниця", — підкреслив Андрющенко.

Маріуполь, ППО Маріуполь, вибухи Маріуполь Fullscreen
У Маріуполі відпрацювала ППО
Фото: Петро Андрющенко/Telegram

У проросійському Telegram-каналі "Мой Мариуполь" повідомили, що в Кальміуському районі з 9:59 "призупинили рух трамваїв". Окрім того, місцевих жителів попередили про неробочі світлофори через відключення світла.

Також Андрющенко повідомив про "тотальну зачистку" у Маріуполі. Російські окупанти встановили в усіх районах мобільні пости та розпочали перевірку документів у водіїв і пересічних пішоходів.

Маріуполь, зачистка в Маріуполі, блокпости в Маріуполі Fullscreen
Окупанти влаштували в Маріуполі "тотальну зачистку"
Фото: Петро Андрющенко/Telegram
Маріуполь, зачистка в Маріуполі, блокпости в Маріуполі Fullscreen
Окупанти влаштували в Маріуполі "тотальну зачистку"
Фото: Петро Андрющенко/Telegram

У Приморському районі на Слобідці (в районі залізничного депо та вокзалу) ворог організував побудинковий обхід, залучивши гвардію, поліцію, військову комендатуру та ФСБ. У місцевих мешканців перевіряють документи, проводять допити та обшуки.

"Шукають тих, хто міг влаштувати диверсію на залізниці. Вже повідомляють про перші затримання для додаткової перевірки", — пояснив радник мера.

Маріуполь, зачистка в Маріуполі, блокпости в Маріуполі Fullscreen
Окупанти влаштували в Маріуполі "тотальну зачистку"
Фото: Петро Андрющенко/Telegram
Маріуполь, зачистка в Маріуполі, блокпости в Маріуполі Fullscreen
Окупанти влаштували в Маріуполі "тотальну зачистку"
Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Він попередив, що через неможливість встановити реальних учасників спротиву окупанти влаштують у Маріуполі "нову хвилю арештів заради звіту".

Маріуполь, зачистка в Маріуполі, блокпости в Маріуполі Fullscreen
Окупанти влаштували в Маріуполі "тотальну зачистку"
Фото: Петро Андрющенко/Telegram
Маріуполь, зачистка в Маріуполі, блокпости в Маріуполі Fullscreen
Окупанти влаштували в Маріуполі "тотальну зачистку"
Фото: Петро Андрющенко/Telegram

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