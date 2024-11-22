В Мариуполе отработала ПВО: частично пропал свет, оккупанты устроили "зачистку" (фото)

В городе не работают светофоры и остановились в одном из районов трамваи. ВС РФ установили блокпосты и активно ищут людей, которых смогут выдать за членов подполья.

Временно оккупированный Мариуполь подвергся обстрелу, в городе отработала ПВО. Об этом 22 ноября сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Он рассказал, что в небе над Мариуполем появились следы работы ПВО. Кроме того, в городе частично исчез свет — проблемы с электроснабжением зафиксировали в районе площади Свободы.

"Интересно начинается пятница", — подчеркнул Андрющенко.

В Мариуполе отработала ПВО Фото: Петр Андрющенко/Telegram

В пророссийском Telegram-канале "Мой Мариуполь" сообщили, что в Кальмиусском районе с 9:59 "приостановили движение трамваев". Кроме того, местных жителей предупредили о нерабочих светофорах из-за отключения света.

Также Андрющенко сообщил о "тотальной зачистке" в Мариуполе. Российские оккупанты установили во всех районах мобильные посты и начали проверку документов у водителей и рядовых пешеходов.

Оккупанты устроили в Мариуполе "тотальную зачистку" Фото: Петр Андрющенко/Telegram Оккупанты устроили в Мариуполе "тотальную зачистку" Фото: Петр Андрющенко/Telegram

В Приморском районе на Слободке (в районе железнодорожного депо и вокзала) враг организовал подомовой обход, привлекая гвардию, полицию, военную комендатуру и ФСБ. У местных жителей проверяют документы, проводят допросы и обыски.

"Ищут тех, кто мог устроить диверсию на железной дороге. Уже сообщают о первых задержаниях для дополнительной проверки", — пояснил советник мэра.

Оккупанты устроили в Мариуполе "тотальную зачистку" Фото: Петр Андрющенко/Telegram Оккупанты устроили в Мариуполе "тотальную зачистку" Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Он предупредил, что из-за невозможности установить реальных участников сопротивления оккупанты устроят в Мариуполе "новую волну арестов ради отчета".

Оккупанты устроили в Мариуполе "тотальную зачистку" Фото: Петр Андрющенко/Telegram Оккупанты устроили в Мариуполе "тотальную зачистку" Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Напомним, утром 22 ноября ВС РФ ударили по жилому микрорайону в Сумах. По предварительным данным, погибли два человека, 12 человек получили ранения.

20 ноября Силы обороны ударили по военному объекту в Курской области РФ. В The Wall Sreet Journal рассказали о результатах атаки ракетами Storm Shadow.