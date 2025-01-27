"Якщо до літа не буде переговорів": Буданов заявив про загрози існуванню України, — ЗМІ (оновлено)

Глава воєнної розвідки на закритій зустрічі у Верховній Раді зробив песимістичний прогноз. Переговори щодо завершення війни з Росією треба почати якомога швидше, інакше "запустяться небезпечні для України процеси", заявили співрозмовники "Української правди". Тим часом в Центрі протидії дезінформації попередили про хвилю "хайпа" про перемовини, а нардеп "Слуг народу" Олег Дунда заявив про незаконність розголошення слів Буданова.

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на нещодавній закритій зустрічі у Верховній Раді попередив про небезпечні для України наслідки в разі затягування війни у 2025 році. Про це розповів співрозмовник "Української правди", знайомий зі змістом розмови.

Голови парламенту і фракцій, за відомостями видання, запросили на засідання командування Сил оборони України, щоб зрозуміти реальний стан справ на війні. Як каже джерело, спочатку "багато, заплутано, але дуже цікаво" розповідали представники Генерального штабу ЗСУ.

"Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу в нас ще є", — розповідає співрозмовник.

Глава розвідки відповів, що якщо до літа не буде серйозних переговорів, далі можуть запуститися "дуже небезпечні процеси для існування України".

"Усі так переглянулися і замовкли. Напевно, треба, щоб усе вийшло", — підсумувало джерело.

Поговоривши з представниками влади, видання додає, що стан економіки України нині, її відносини з партнерами та динаміка на фронті ставлять питання про запас міцності країни.

Завершення війни та переговори — реакція урядовців та політиків

Народний депутат "Слуг народу" Олег Дунда прокоментував публікацію медіа УП про заяву Буданова. У ефірі телеканалу "Київ 24" політик пояснив, що заява відбувалась за зачиненими дверима, була секретною, тому ніхто не мав права будь-що розголошувати.

"На те і закритий комітет, щоб з нього не витікала інформація. Тим більше, яку ви вирізали з контексту, не розуміючи за яких умов це було сказано і для чого. Тому коментувати, не розуміючи, що там відбувається, це взагалі втручатися в питання національної безпеки", — заявив Дунда.

Вдень 27 січня з'явилась також заява глави Центр протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка. Посадовець у Telegram-каналі попередив про загострення ситуації щодо завершення війни та початку мирних перемовин. У зв'язку з цим він очікує хвилю "хайпу" у медіа, особливо у західній пресі. З його слів, більшість таких публікацій міститиме неправдиві дані. Коваленко закликав українців фокусуватись на обороні держави, якій загрожує наступ РФ на Донбасі та в Курській області.

"Ця тема хайпова, іноземні ЗМІ можна зрозуміти, нашим паблікам та медіа важливо підходити до цього більш розсудливо. Наразі інформація, що фігурує в медіа різних країн, не відповідає дійсності взагалі", — наголосив він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін раніше висловлював готовність до переговорів щодо великої війни в Україні. За його словами, у зв'язку з цим є питання, які потребують особливої уваги.

Президент США Дональд Трамп нещодавно закликав Путіна закінчити бойові дії в Україні. В іншому разі Штати серйозно підвищать антиросійські санкції.