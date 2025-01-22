"Велика послуга РФ": Трамп емоційно закликав Путіна закінчити війну в Україні

Президент США вимагає від російського колеги укласти угоду і зупинити "дурну війну". Далі буде тільки гірше: податки, мита і рівень санкцій проти Росії зросте в рази.

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Президент США Дональд Трамп емоційно закликав російського колегу Володимира Путіна припинити велику війну в Україні. Про це написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, він не збирається завдавати шкоди Росії, любить російський народ і завжди мав дуже хороші стосунки з Путіним.

"Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам виграти Другу світову війну, втративши майже 60 мільйонів життів", — підкреслив він.

З огляду на всі перераховані вище факти, Трамп хоче зробити Росії "дуже велику послугу", чия економіка перебуває на межі краху. При цьому Трамп закликає укласти угоду зараз і зупинити "дурну війну". Далі буде тільки гірше, попередив він.

Якщо США і Росія не домовляться найближчим часом, американський президент обіцяє підвищити податки, мита і рівень санкцій на все, що Росія продає в США та інші країни, які беруть участь у процесі.

"Давайте покінчимо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким шляхом. Легкий шлях завжди кращий. Час домовитися, ніхто не повинен більше загинути", — підсумував американський лідер.

Нагадаємо, Трамп раніше говорив, що продовження війни в Україні невигідне Росії, оскільки руйнує її. Агресор зазнає великих економічних і людських втрат.

Дональд Трамп уже доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним через кілька днів після своєї інавгурації. Попередній дзвінок позначить дату особистої зустрічі заради закінчення війни в Україні.