"Большое одолжение РФ": Трамп эмоционально призвал Путина закончить войну в Украине

Президент США требует от российского коллеги заключить соглашение и остановить "глупую войну". Дальше будет только хуже: налоги, пошлины и уровень санкций против России возрастет в разы.

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Президент США Дональд Трамп эмоционально призвал российского коллегу Владимира Путина прекратить большую войну в Украине. Об этом написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он не собирается причинять вред России, любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным.

"Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 миллионов жизней", — подчеркнул он.

Учитывая все вышеперечисленные факты, Трамп хочет сделать России "очень большое одолжение", чья экономика находится на грани краха. При этом Трамп призывает заключить соглашение сейчас и остановить "глупую войну". Дальше будет только хуже, предупредил он.

Если США и Россия не договорятся в ближайшее время, американский президент обещает повысить налоги, пошлины и уровень санкций на все, что Россия продает в США и другие страны, участвующие в процессе.

"Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем. Легкий путь всегда лучше. Пора договориться, никто не должен больше погибнуть", — заключил американский лидер.

Напомним, Трамп ранее говорил, что продолжение войны в Украине невыгодно России, так как разрушает ее. Агрессор несет большие экономические и человеческие потери.

Дональд Трамп уже поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после своей инаугурации. Предварительный звонок обозначит дату личной встречи ради окончания войны в Украине.