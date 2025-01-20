С целью окончания войны: Трамп поручил организовать разговор с Путиным, — CNN

По информации журналистов, переговоры о предстоящей встрече уже проводятся, однако Кремль хочет подождать официальной инаугурации. Президентов США и России готовы принять у себя Швейцария и Сербия.

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Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в течение нескольких дней после приведения к присяге. Одной из целей разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы с целью окончания войны в Украине, сообщаетCNN со ссылкой на собственные источники.

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Инаугурация Дональда Трампа: онлайн-репортаж церемонии (фото, видео)

Дональд Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно будет реализовать в течение первых месяцев его президентства. План предусматривает также прямые разговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Чиновники из команды новоизбранного президента США начали работать над телефонным разговором с Путиным несколько недель назад. Однако в настоящее время информации о дате разговора нет. Как только Дональд Трамп займет пост президента США, американские и российские чиновники смогут начать серьезную работу по организации личной встречи лидеров обоих государств.

Сейчас уже идут переговоры о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, однако Кремль хочет подождать официального вступления новоизбранного президента США в должность. Швейцария и Сербия заявили, что готовы принять переговоры у себя.

По мнению Дональда Трампа, для урегулирования российско-украинской войны необходимо прямое взаимодействие с российским президентом. Это именно то, "что нужно для поиска решения, которое положит конец войне", отмечает издание.

Журналисты отмечают, что любые переговоры между лидерами двух стран будут отражать резкий разрыв с подходом президента Джо Байдена. Трамп не говорил напрямую с Путиным почти три года, "опасаясь, что любой разговор будет полезным для решения конфликта". Пока остается непонятным, насколько новоизбранный лидер США планирует продолжать стратегию администрации Байдена по поставкам оружия и разведданных

Добавим, что Дональд Трамп уже не утверждает о возможности завершения войны за 24 часа. В частности, во время своего выступления в штате Аризона 22 декабря 2024 года он заявлял, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы договориться с ним об окончании войны в Украине.

Напомним, что недавно обозреватели газеты The New York Times в своем прогнозе на первые месяцы президентства Трампа отмечали, что его план перемирия предусматривает значительные территориальные уступки в пользу России. Украина может потерять пятую часть своей территории.