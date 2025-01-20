З метою закінчення війни: Трамп доручив організувати розмову з Путіним, — CNN

За інформацією журналістів, переговори щодо майбутньої зустрічі вже проводяться, однак Кремль хоче зачекати офіційної інавгурації. Президентів США та Росії готові прийняти у себе Швейцарія та Сербія.

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Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним протягом кількох днів після приведення до присяги. Однією з цілей розмови буде обговорення особистої зустрічі найближчими місяцями з метою закінчення війни в Україні, повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

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Інавгурація Дональда Трампа: онлайн-репортаж церемонії (фото, відео)

Дональд Трамп та його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна буде реалізувати протягом перших місяців його президентства. План передбачає також прямі розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Чиновники з команди новообраного президента США почали працювати над телефонною розмовою з Путіним кілька тижнів тому. Однак на даний час інформації щодо дати розмови немає. Як тільки Дональд Трамп обійме посаду президента США, американські та російські чиновники зможуть розпочати серйозну роботу з організації особистої зустрічі лідерів обох держав.

Наразі вже йдуть переговори щодо можливої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, однак Кремль хоче зачекати офіційного вступу новообраного президента США на посаду. Швейцарія та Сербія заявили, що готові прийняти переговори у себе.

На думку Дональда Трампа, для врегулювання російсько-української війни необхідна пряма взаємодія з російським президентом. Це саме те, "що потрібно для пошуку рішення, яке покладе край війні", зазначає видання.

Журналісти зазначають, що будь-які переговори між лідерами двох країн відображатимуть різкий розрив із підходом президента Джо Байдена. Трамп не говорив безпосередньо з Путіним майже три роки, "побоюючись, що будь-яка розмова буде корисною для вирішення конфлікту". Наразі залишається незрозумілим, наскільки новообраний лідер США планує продовжувати стратегію адміністрації Байдена щодо поставок зброї та розвідданих

Додамо, що Дональд Трамп вже не стверджує про можливість завершення війни за 24 години. Зокрема, під час свого виступу в штаті Аризона 22 грудня 2024 року він заявляв, що чекає на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним для того, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, що нещодавно оглядачі газети The New York Times у своєму прогнозі на перші місяці президентства Трампа зазначали, що його план перемир'я передбачає значні територіальні поступки на користь Росії. Україна може втратити п'яту частину своєї території.