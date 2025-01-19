Інавгурація Дональда Трампа: онлайн-репортаж церемонії (фото, відео)

Дональд Трамп 20 січня 2025 року стане 47-м президентом США і одразу після інавгурації у Вашингтоні розпочне виконувати свої обов'язки. Місце інавгурації вперше з 1985 року змінили і зробили закритим через холодну погоду. Фокус веде онлайн-репортаж інавгурації та головні заяви нового президента Штатів.

Related video

Церемонію інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа перенесли з фасаду будівлі Капітолію США всередину Ротонди Капітолію, а парад на Пенсильванія-авеню — у Capital One Arena. Трамп спочатку складе присягу і виступить з інавгураційною промовою, а вступить на посаду близько 12:00 за часом у Вашингтоні (19:00 — за Києвом).

Інавгураційний день 20 січня Трамп розпочне з молитви в єпископальній церкві Святого Іоанна. У Білому домі в нього заплановано традиційне чаювання з президентом Джо Байденом і першою леді Джилл Байден. Далі політик вирушить до Капітолія.

Інавгурацію 47-го президента США відвідають відомі мільярдери, бізнесмени та керівники технологічних компаній, зокрема троє найбагатших людей світу: Ілон Маск, Марк Цукерберг і Джефф Безос. На захід запрошені гендиректор Apple Тім Кук і гендиректор китайської соцмережі TikTok Шу Чу.

Очікується прибуття багатьох іноземних топ-політиків: президент Аргентини Хав'єр Мілей, британський популіст Найджел Фарадж, який виступає проти Євросоюзу, французький ультраправий політик Ерік Земмур і колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Після повернення в Білий дім у другій половині дня Дональд Трамп почне підписувати безліч заздалегідь приготованих указів. Президентські рішення стосуються економіки, енергетики та питань кордону з Мексикою. Масова депортація нелегальних мігрантів буде головним пріоритетом у перші дні президентства Трампа.

Текстова онлайн-трансляція інавгурації Дональда Трампа

17:20, 19 січня

Напередодні інавгурації модні оглядачі гадають, у чому з'явиться на публіці нова перша леді Меланія Трамп, 54-річна колишня модель зі Словенії. Фокус згадує найяскравіші вбрання Меланії Трамп під час першого президентського терміну її чоловіка.

Вісім років тому, 20 січня 2017 року в день інавгурації Дональда Трампа, Меланія одягла пудрово-блакитну сукню, що облягає її фігуру, з жакетом-болеро. Усі вбрання були від американського дизайнера Ralph Lauren.

Перша леді Меланія Трамп була моделлю

Під час прийому в Букінгемському палаці 3 червня 2019 року Меланія Трамп вибрала сукню Dior haute couture кольору слонової кістки і з вирізом у формі полум'я. Доповненням до образу стали високі білі рукавички і туфлі Manolo Blahnik із замші кольору слонової кістки.

Меланія Трамп у сукні Dior на прийомі в Букінгемському палаці

17:00, 19 січня

Напередодні інавгурації 47-го президента США Фокус згадує все, що відомо про трьох дружин Дональда Трампа. На старті створення імперії нерухомості першою дружиною Дональда Трампа була Івана Трамп. Вона народила мільярдеру трьох дітей.

Івана приїхала в канадський Монреаль з Чехії, там вона працювала моделлю і лижним інструктором. Дональд Трамп підійшов до неї в Нью-Йорку під час вечері з групою інших моделей і так почалися стосунки пари. Шлюб тривав до 1989 року: Івана дізналася про зради Трампа з моделлю Марлою Мейплз.

Шлюб з Іваною Трамп тривав до 1989 року

Стосунки бізнесмена з Мейплз були тривалими, 1993 року в них народилася донька Тіффані, і через кілька місяців вони одружилися.

У 1997 році пара розлучилася, причому процедура розлучення тривала в суді два роки. За цей час Дональд Трамп познайомився з нинішньою дружиною Меланією Трамп.

15:30, 19 січня

Новообраний президент США запустив свою криптовалюту мемкоїн $Trump. Її ринкова капіталізація якої буквально за лічені години злетіла до кількох мільярдів доларів.

Дональд Трамп запустив свою криптовалюту

Мемкоїни використовуються для підвищення популярності вірусної онлайн-події, вони не мають внутрішньої цінності. Інвестиції в такі валюти вкрай нестабільні, наразі випущено близько 200 мільйонів цифрових токенів, ще 800 мільйонів хочуть випустити протягом наступних трьох років.

12:00, 19 січня

Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News розповів, чим займеться відразу після вступу на посаду. Насамперед він підпише рекордну кількість указів і відвідає Лос-Анджелес для оцінки збитків від пожеж.

9:00, 19 січня

Дональд Трамп разом із дружиною Меланією Трамп і сином Берроном прибули до Вашингтона перед церемонією інавгурації. Сімейство доставив американський військовий літак C-32 рейсом Special Air Mission 47.

Перед польотом до Вашингтона він провів святковий захід у своєму Національному гольф-клубі Trump у Стерлінгу. Там він виступив із промовою і вийшов на балкон, щоб подивитися феєрверк і виступ тенора Крістофера Маччіо.

Фокус раніше писав, що на аукціоні Rockstar Car у США виставили суперкар Ferrari F430 2007 року, який належав Дональду Трампу. Машину раніше намагалися продати на аукціонах за ціною від 270 до 315 тисяч доларів.

Дональд Трамп 17 січня 2024 року говорив телефоном із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Американський лідер сподівається, що разом вони вирішать "негайно багато проблем".