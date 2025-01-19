Трамп прибув до Вашингтона перед інавгурацією: як відбуватиметься церемонія (відео)

На інавгурації 47-го президента США будуть присутні троє з найбагатших людей світу, іноземні політики, колишні лідери США, а також спортсмени та музиканти.

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У суботу, 18 січня, обраний президент США Дональд Трамп разом із дружиною і сином прибув до Вашингтона перед своєю другою інавгурацією, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Фокус зібрав подробиці майбутнього заходу.

Прибуття Трампа до Вашингтона

Дональд Трамп із сім'єю прибув до Вашингтона

За даними AP News, Дональд Трамп прибув до Вашингтона разом зі своєю дружиною Меланією Трамп і сином Берроном на борту американського військового літака C-32 рейсом під назвою Special Air Mission 47.

Як зазначають у виданні, перед цим політик провів святковий захід у своєму Національному гольф-клубі Trump у Стерлінгу, штат Вірджинія, приблизно за 30 миль від Вашингтона. Коли його кортеж наближався до гольф-клубу, його привітали десятки американців, які зібралися вздовж дороги і скандували "Трамп" і "США, США!".

У гольф-клубі Трамп виступив із промовою, після чого вийшов на балкон, щоб подивитися феєрверк і виступ тенора Крістофера Маччіо. Під час свого звернення він заявив про готовність ухвалити низку указів та інших заходів у перші дні своєї нової адміністрації.

Дональд і Меланія Трамп дивляться на святковий салют

Як відбуватиметься інавгурація Трампа

Друга інавгурація Дональда Трампа як 47-го президента США відбудеться 20 січня 2025 року у Вашингтоні. Напередодні, у неділю, політик візьме участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, після чого відвідає мітинг у Capital One Arena у Вашингтоні. Мітинг буде супроводжуватися приватною вечерею.

День своєї інавгурації Трамп почне з традиційної молитви в єпископальній церкві Святого Іоанна, а потім вирушить до Білого дому на традиційне чаювання з президентом, який йде, і першою леді. Далі політик вирушить у Капітолій.

Перша інавгурація Дональда Трампа у 2017 році Фото: The White House

За даними журналістів, оскільки в день інавгурації очікується різке падіння температури, церемонію було перенесено в приміщення. Традиційний парад Пенсільванія-авеню через холод також перетвориться на закритий захід.

Перед тим, як вирушити в Білий дім на церемонію підписання в Овальному кабінеті, Трамп виступить із промовою. На вечір заплановано три бали, які чергуватимуться з музичними виступами.

Хто буде на інавгурації Трампа

За даними The New York Times, на інавгурації 47-го президента США будуть присутні багато мільярдерів, бізнесменів і керівників технологічних компаній. Серед них троє найбагатших людей світу: Ілон Маск, Марк Цукерберг і Джефф Безос. Також запрошені гендиректор Apple Тім Кук і гендиректор TikTok Шу Чу.

Дональд Трамп та Ілон Маск Фото: Getty Images

Серед іноземних політиків, які відвідають захід, згадують прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, віцепрезидента Китаю Хань Чженга, президента Аргентини Гав'єра Мілея, міністра закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкара, міністра закордонних справ Австралії Пенні Вонг та міністра закордонних справ Японії Такеші Івая.

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Очікується, що на інавгурації також будуть присутні колишні американські лідери Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон, проте їх не буде на традиційному обіді з обраним президентом того дня.

За даними NBC News, на заході також з'являться деякі спортсмени та музиканти, зокрема футболіст Антоніо Браун, боксер Майк Тайсон, боєць змішаного стилю Хорхе Масвідаль, хокеїст Евандер Кейн, а також музиканти Ануель АА, Джастін Квілс, Род Вейв, Кодак Блек і Fivio Foreign.

Нагадаємо, напередодні своєї інавгурації Дональд Трамп оголосив про запуск власного мемкоїна $TRUMP. За кілька годин після запуску $TRUMP залучив 3 мільярди доларів в обсягах торгівлі і досяг ринкової капіталізації у 2 мільярди.

Також повідомлялося, що букмекери значно погіршили прогноз щодо того, чи зможе Дональд Трамп завершити війну в Україні за 90 днів після своєї інавгурації.