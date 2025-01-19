Трамп прибыл в Вашингтон перед инаугурацией: как будет проходить церемония (видео)

На инаугурации 47-го президента США будут присутствовать трое из самых богатых людей мира, иностранные политики, бывшие лидеры США, а также спортсмены и музыканты.

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В субботу, 18 января, избранный президент США Дональд Трамп вместе с женой и сыном прибыл в Вашингтон перед своей второй инаугурацией, которая состоится 20 января 2025 года. Фокус собрал подробности предстоящего мероприятия.

Прибытие Трампа в Вашингтон

Дональд Трамп с семьей прибыл в Вашингтон

По данным AP News, Дональд Трамп прибыл в Вашингтон вместе со своей женой Меланией Трамп и сыном Бэрроном на борту американского военного самолета C-32 рейсом под названием Special Air Mission 47.

Как отмечают в издании, перед этим политик провел праздничное мероприятие в своем Национальном гольф-клубе Trump в Стерлинге, штат Вирджиния, примерно в 30 милях от Вашингтона. Когда его кортеж приближался к гольф-клубу, его приветствовали десятки американцев, которые собрались вдоль дороги и скандировали "Трамп" и "США, США!".

В гольф-клубе Трамп выступил с речью, после чего вышел на балкон, чтобы посмотреть фейерверк и выступление тенора Кристофера Маччио. В ходе своего обращения он заявил о готовности принять ряд указов и других мер в первые дни своей новой администрации.

Дональд и Мелания Трамп смотрят на праздничный салют

Как будет проходить инаугурация Трампа

Вторая инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США состоится 20 января 2025 года в Вашингтоне. Накануне, в воскресенье, политик примет участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище, после чего посетит митинг в Capital One Arena в Вашингтоне. Митинг будет сопровождаться частным ужином.

День своей инаугурации Трамп начнет с традиционной молитвы в епископальной церкви Святого Иоанна, а затем отправится в Белый дом на традиционное чаепитие с уходящим президентом и первой леди. Далее политик отправиться в Капитолий.

Первая инаугурация Дональда Трампа в 2017 году Фото: The White House

По данным журналистов, поскольку в день инаугурации ожидается резкое падение температуры, церемония была перенесена в помещение. Традиционный парад по Пенсильвания-авеню из-за холода также превратится в закрытое мероприятие.

Перед тем, как отправиться в Белый дом на церемонию подписания в Овальном кабинете, Трамп выступит с речью. На вечер запланированы три бала, которые будут чередоваться с музыкальными выступлениями.

Кто будет на инаугурации Трампа

По данным The New York Times, на инаугурации 47-го президента США будут присутствовать многие миллиардеры, бизнесмены и руководители технологических компаний. Среди них трое самых богатых людей мира: Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос. Также приглашены гендиректор Apple Тим Кук и гендиректор TikTok Шу Чу.

Дональд Трамп и Илон Маск Фото: Getty Images

Среди иностранных политиков, которые посетят мероприятие, упоминаются премьер-министр Италии Джорджия Мелони, вице-президент Китая Хань Чжэн, президент Аргентины Хавьер Милей, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг и министр иностранных дел Японии Такеши Ивая.

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Ожидается, что на инаугурации также будут присутствовать бывшие американские лидеры Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, однако их не будет на традиционном обеде с избранным президентом в тот день.

По данным NBC News, на мероприятии также появятся некоторые спортсмены и музыканты, в частности футболист Антонио Браун, боксер Майк Тайсон, боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль, хоккеист Эвандер Кейн, а также музыканты Ануэль АА, Джастин Куилс, Род Вейв, Кодак Блэк и Fivio Foreign.

Напомним, накануне своей инаугурации Дональд Трамп объявил о запуске собственного мемкоина $TRUMP. Через несколько часов после запуска $TRUMP привлек 3 миллиарда долларов в объемах торговли и достиг рыночной капитализации в 2 миллиарда.

Также сообщалось, что букмекеры значительно ухудшили прогноз относительно того, сможет ли Дональд Трамп завершить войну в Украине за 90 дней после своей инаугурации.