План проведения инаугурации Трампа изменится из-за погоды, — СNN

Из-за морозной погоды инаугурацию новоизбранного президента США перенесут в помещение: в Вашингтоне прогнозируются опасно низкие температуры.

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Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа должна состояться уже в ближайший понедельник, 20 января. Однако именно накануне события план торжеств, составленный заранее, приходится менять: на пути проведения церемонии может стать опасная погода, которую синоптики прогнозируют в Вашингтоне в этот день. Об этом сообщает CNN по информации от международных источников и подтверждению самого Трампа.

Так, новоизбранному главе государства придется принять президентскую присягу в ротонде Капитолия. Также там будет принимать присягу вице-президент Джей Ди Вэнс.

Что касается других праздничных событий, приуроченных инаугурации Трампа, то о месте их проведения пока ничего не разглашают — команда президента все еще обсуждает потенциальные локации для инаугурационного парада и сопутствующих событий. Однако в сети есть предположение, что выбрать могут арену Capitol One.

К слову, на этой же арене днем ранее, 19 января, Трамп планирует провести митинг.

Из-за неблагоприятной погоды команда американского президента также столкнулась с проблемой размещения десятков тысяч людей, которые, как ожидается, придут, чтобы наблюдать за инаугурационным действом. Национальная аллея, куда должны были прийти люди, в опасную морозную погоду, в такой ситуации не рассматривается: может представлять угрозу для жизни и здоровья гостей.

Однако команда Трампа заверила журналистов CNN, что уже ведет переговоры с Объединенным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям по выбору локации для размещения людей.

Отметим, что практически все президенты США принимали присягу на открытых локациях. До Донадьда Трампа последним в помещении принимал присягу Рональд Рейган в 1985 году: тогда причиной такого плана действий также была морозная погода — температура опустилась до ниже -13 по Цельсию. Тогда Рейган, к слову, также принимал присягу в стенах ротонды Капитолия, а традиционный инаугурационный парад ему пришлось вообще отменить.

Напоминаем, 15 января стало известно о том, что бывшая первая леди США Мишель Обама не придет на инаугурацию к Трампу. Жена Барака Обамы никогда не скрывала своей неприязни к Дональду Трампу, а своим решением нарушит многолетние устоявшиеся традиции США.

Также в январе Фокус узнал, что в церемонии инаугурации Трампа примет участие известная исполнительница Керри Андервуд. Она исполнит песню America the Beautiful перед тем, как новоизбранный президент примет присягу.