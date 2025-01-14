До инаугурации Трампа осталось меньше недели: кто из музыкантов примет участие в церемонии

Инаугурационные мероприятия будут включать торжественный парад, три бала и ряд официальных приемов. Одной из приглашенных звезд станет победительница четвертого сезона телевизионного талант-шоу American Idol Керри Андервуд.

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Кантри-певица Керри Андервуд исполнит America the Beautiful на инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа на следующей неделе, а диско-группа Village People выступит на двух инаугурационных мероприятиях. Об этом пишет Assiciated Press.

Андервуд, которая стала известной благодаря шоу American Idol, споет перед тем, как Трамп примет присягу в Капитолии 20 января.

"Я люблю нашу страну, и для меня большая честь, что меня попросили спеть на инаугурации и стать небольшой частью этого исторического события", — отметила певица.

Американская диско-группа Village People, известная хитами Y.M.C.A. и Macho Man, которые стали популярными среди сторонников Трампа во время избирательной кампании, также выступит на инаугурационных мероприятиях, в частности на балу и митинге в Вашингтоне. В своем обращении на Facebook музыканты отметили, что музыка должна объединять людей независимо от политических убеждений.

Среди других исполнителей на церемонии будут кантри-певец Ли Гринвуд и оперный певец Кристофер Маччио. Инаугурационные мероприятия будут включать торжественный парад, три бала и ряд официальных приемов.

На первой инаугурации Трампа в 2017 году выступили Rockettes, Mormon Tabernacle Choir и 16-летняя певица America's Got Talent Джеки Эванчо.

Трамп, который отказался признать свое поражение в 2020 году, не присутствовал на церемонии присяги президента-демократа Джо Байдена.

В субботу избранный президент США должен посетить прием и фейерверк в своем гольф-клубе в Стерлинге, штат Вирджиния. Отдельно новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс посетит прием для будущих членов кабинета министров и устроит ужин.

В воскресенье Трамп примет участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище, а затем проведет митинг в стиле кампании MAGA Victory на Capital One Arena в центре Вашингтона.

Напомним, 13 января президент США Джо Байден выступил с заключительной речью об успехах в зарубежной политике перед народом.

2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на личную встречу с Дональдом Трампом после его инаугурации.