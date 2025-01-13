"В центре Киева был я, а не он": Байден высмеял Путина в заключительной речи (видео)

Президент США Джо Байден сказал, что во время президентского срока ставил перед собой две задачи: сдерживать РФ и предотвратить ядерную войну.

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Президент США Джо Байден 13 января выступил перед народом с заключительной речью об успехах в зарубежной политике, которых его администрация достигла за 4 года. Среди главных достижений он назвал объединение 50 стран в поддержку Украины, ослабление России санкциями и предотвращение прямой конфронтации между двумя ядерными державами.

Байден отметил, что его президентский срок пришелся на поворотный момент в истории мира.

"Времена "после холодной войны" уже в прошлом. Началась новая эра. За эти 4 года мы встретились с кризисом, который нас тестировал, и мы вышли после них сильнее, по моему мнению", — сказал он.

По его словам, план президента РФ Владимира Путина по захвату Украины провалился, ему не удалось разрушить ни Украину, ни НАТО.

"Путин, когда ворвался в Украину, думал, что за 3 дня завоюет Киев. Но с тех пор я был в центре Киева, а он — нет", — отметил Байден.

Он добавил, что для поддержки Украины его администрация объединила 50 стран Европы и Азии. Также 46-й президент США упомянул наложенные на РФ санкции, которые, по его словам, ослабляют и сдерживают Кремль.

"Мы видим, что предоставляется оружие, боеприпасы и также работают санкции, которые помогают сдерживать Россию. И поэтому мы видим, сколько техники теряет Россия на поле боя. Российский рубль переживает очень непростые времена. Поэтому, у меня здесь были большие две задачи. С одной стороны, сдерживать Россию в этой войне, с другой — предотвращать ядерную войну", — сказал Байден.

Он считает, что его администрация достигла успехов в этих направлениях и заложила фундамент для следующего правительства, чтобы оно могло в дальнейшем оказывать Украине поддержку для борьбы за суверенитет и будущее и работать над достижением мира.

Напомним, 13 января СМИ писали о планах администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно дипломатического пути к миру в Украине.

9 января СМИ сообщали, что Джо Байден стал прадедушкой. У него родился правнук Уильям Бреннон Нил четвертый.